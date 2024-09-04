Учебный год: все о платежах и выплатах, правах и обязанностях родителей

Начался новый учебный год, и после внушительных трат на детский досуг и развлечения в последние недели августа, а также после покупок всего необходимого к школе, родители сталкиваются с новой неизбежностью: в родительских чатах и на родительских собраниях перечисляют суммы платежей и сборов. Какие платежи обязательны, а от каких можно отказаться? Могут ли финансово стесненные семьи рассчитывать на какую-либо помощь от государства? На все эти вопросы отвечает социальная активистка и создательница группы консультаций по социальным правам и льготам в Facebook "Социальная и информационная помощь" Татьяна Берлин.

В государстве Израиль существует закон об обязательном школьном образовании, который устанавливает, что государство обязано предоставить бесплатное образование каждому ребенку в Израиле.

Однако каждый родитель, имеющий детей школьного и дошкольного возраста, знает, что ежегодно “бесплатное” образование требует немалых денег.

Перед самым началом учебного года, 28 августа, были опубликованы новые тарифы обязательных и разрешенных платежей для учащихся школ и детских садов на 2024-2025 учебный год, которые немного подросли по сравнению с предыдущим годом. Как обязательные, так и разрешенные платежи ограничены министерством образования, и нельзя взимать больше разрешенной суммы.

В обязательные выплаты входит только страхование от несчастных случаев. В этом году стоимость страховки выросла до 73 шекеля (на 4 шекеля по сравнению с прошлым годом).

Платежи, разрешенные министерством образования, на такие услуги, как “культурная корзина”, аренда учебников, экскурсии, уроки плавания и так далее, на 2024-2025 год составят 201 шекель в детских садах, 542 шекеля в 1-2 классах, 567 шекелей в 3-4 классах, 693 шекелей в 5 классах, 828 шекелей в 6 классах, 1028 шекелей в 7-8 классах, 1044 шекеля в 9 классах, 1221 шекелей в 10-11классах и 1174 шекеля в 12 классах.

Школам запрещено требовать оплату от родителя, не заинтересованного в получении вышеописанных услуг.

Учащиеся, эвакуированные по решению правительства, а также учащиеся из населенных пунктов "Ткума" (населенные пункты, пострадавшие в результате террористической атаки 7 октября 2023 г.) и вернувшиеся из плена, в 2024-2025 учебном году будут платить только обязательные платежи за страхование от несчастных случаев.

Кроме перечисленных платежей существуют платежи за добровольные услуги.

Это услуги, которые предлагает школа, как правило, для экономии расходов за счет централизованной покупки, или они предоставляются для удобства родителей, и нет никаких обязательств по их приобретению.

Для сбора платежей за добровольные услуги требуется одобрение всех родителей учащихся. Максимальные суммы для всех добровольных услуг: дошкольное образование – 125 шекелей, начальное образование – 250 шекелей, средняя школа и старшие классы – 450 шекелей.

Помогает ли государство родителям, имеющим финансовые трудности?

Министерство образования выделяет бюджет на специальные стипендии для учеников, чьи родители не могут позволить себе покупку книг и учебных принадлежностей, и затрудняются с оплатой образовательных и социальных мероприятий, проводимых школой.

Стипендия, предоставляемая министерством образования, распределяется по усмотрению внутренних стипендиальных комиссий каждого учебного заведения.

Родители должны подать заявку на стипендию до окончания осенних праздников, в соответствии со сроками, установленными руководством школы. Размер стипендии варьируется, для учащихся младших классов составляет от 100 до 750 шекелей, для учащихся средних и старших классов размер стипендии составляет от 100 до 1200 шекелей

Новые репатрианты, испытывающие трудности с оплатой связанных с обучением в школе расходов, имеют право на помощь в финансировании образовательных трат. Деньги предназначены для покупки учебного оборудования, учебников, финансирования "корзины" культурных мероприятий, экскурсий и других школьных и внеклассных занятий, обычно финансируемых родителями.

Деньги переводятся непосредственно учебным заведениям через местные органы власти. Чтобы получить бюджет, администрация школы обязательно должна предоставлять обновленный отчет о количестве учащихся – новых репатриантов. Также в обязанности администрации школы входит информировать родителей о получении помощи от министерства образования и использовать эти средства по назначению.

Величина помощи зависит от возраста учащегося и срока пребывания школьника-репатрианта в Израиле. Для получения дополнительной информации о получении помощи в оплате школьных расходов родителям необходимо обратиться к администрации школы.

Ежегодно в первых числах августа (в этом году 11 августа) "Битуах Леуми" выплачивает родителям-одиночкам и семьям с четырьмя и более детьми, получающим одно из следующих пособий от "Битуах Леуми": по инвалидности, по обеспечению прожиточного минимума, алименты, пособие по старости или пособие по потере кормильца, дотацию на обучение ("маанак лимудим") для покрытия расходов на покупку канцтоваров и учебников. В этом году размер пособия составил 1137 шекелей на каждого ребенка, родившегося в промежутке между 1 января 2007 года и 31 декабря 2018 года.

Как правило, это выплата начисляется автоматически, без необходимости подавать заявление в "Битуах Леуми”, однако, в случае, если речь идет о только что разведенных или проживающих отдельно родителях, то им нужно в первый раз подать соответствующую просьбу, а затем пособие будет начисляться автоматически.

Репатрианты, подходящие под вышеназванные критерии, будут иметь право на получение выплаты только через год проживания в Израиле.

Еще один из видов помощи для неполных семей, о котором не все осведомлены – это так называемая "Гибкая корзина" ("Саль гамиш") от министерства труда. Право на "Гибкую корзину" предоставляется сроком на 18 месяцев родителям-одиночкам, чьи дети учатся в начальных классах (до пятого класса)В рамках программы "Гибкая корзина"родители-одиночки могут получить помощь в оплате лагерей, продленки, няни и репетитора. Те, кто соответствует условиям участия, смогут получить помощь от государства на найм няни и репетитора в размере до 6000 шекелей, возмещение за оплату внешкольных занятий в размере до 500 шекелей в месяц (до 9000 шекелей на ребенка в течение учебного периода в 18 месяцев) и помощь в оплате летних лагерей до 2000 шекелей на ребенка.

По данным Центрального статистического бюро, в Израиле в 2022 году насчитывалось около 143 тысяч неполных семей с детьми до 17 лет (около 12% от всех семей с детьми до 17 лет). Примерно 86% неполных семей с детьми до 17 лет возглавляла женщина.