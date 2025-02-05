Получивший критические ранения парамедик ЦАХАЛа вернулся в строй и учит курсантов

Сержант Г. до недавнего времени был боевым парамедиком и спасал жизни солдат, но он получил критические ранения во время службы в секторе Газы, и лишь своевременная эвакуация спасла ему жизнь. Больница, операция, долгие месяцы реабилитации, в ходе которых ему пришлось заново учиться ходить и есть. Сейчас он вернулся в свое подразделение, чтобы учить будущее поколение военных фельдшеров и парамедиков.

Историю сержанта Г. рассказывает в среду, 5 февраля, пресс-служба ЦАХАЛа. Боевой парамедик это фактически "страховой пояс" для бойцов на местности, они полагаются на него, зная, что в случае ранения есть человек, способный оказать немедленную помощь. Но в этом случае ранение получил сам парамедик.

Когда его группа вошла вглубь северной части сектора Газы, по транспорту открыли огонь, и сержант Г. получил крайне тяжелое осколочное ранение: осколок вошел со спины и повредил органы брюшной полости. Понимая, что ранение в живот крайне серьезное, остававшийся в сознании сержант как только позволила оперативная ситуация попросил прислать вертолет эвакуационно-спасательного отряда.

Его доставили в травматологию больницы "Ихилов", где сразу отправили на экстренную операцию. Он был в критическом состоянии: центральная вена и артерия были разорваны, поврежден кишечник, раздроблены кости. "Сначала я не мог даже стоять на ногах, но постепенно раны зажили, я заново научился ходить и есть, – рассказывает Г. – Поскольку я понимаю медицинские термины, я каждую минуту знал о своем состоянии".

До своего ранения сержант Г. успел спасти несколько товарищей по службе, и его медицинский опыт помог ему и во время его собственного лечения и реабилитации. Несмотря ни на что, он был уверен, что вернется к военной службе. "Даже когда было очень тяжело, я знал, что сделаю все, чтобы вернуться в строй и продвигался быстрыми темпами", – рассказывает он.

Так и произошло – сегодня сержант Г. готовит будущих военных парамедиков, используя накопленный опыт. Он присоединяется к учениям, тренирует курсантов и иногда вновь сам оказывает помощь при различных происшествиях. Он ни на минуту не забывает, через что прошел, говоря, что это полностью изменило его восприятие. "Теперь я понимаю, как это чувствуется с другой стороны, и знаю, как вести себя с пациентом. Но мечта вернуться на поле боя остается всегда", – отметил он.