"И в этот час стало всем теплей": 200 русскоязычных волонтеров убрали "черепаший" пляж

Масштабный волонтерский проект по уборке "черепашьего" пляжа Бейт-Янай прошел в минувшую пятницу, 3 мая, при поддержке легендарного музыканта Андрея Макаревича и его жены, фотографа и гида Эйнат Кляйн. В акции приняли участие примерно 200 человек – и это при том, что никакой рекламы у проекта не было. На призыв Эйнат Кляйн и Андрея Макаревича откликнулись их читатели и поклонники.

Для Управления заповедников и парков и для Центра спасения морских черепах это был первый опыт столь многолюдной волонтерской акции русскоязычных израильтян, и хотелось бы верить, что такие акции войдут в традицию, и говорящие по-русски волонтеры пополнят ряды добровольных защитников природы в Израиле. Это тем более важно, что в экологических организациях еврейского государства существует огромное количество интересных и важных проектов, а русскоязычной общине так не хватает вариантов интересного и полезного времяпровождения.

Идея нынешнего проекта возникла спонтанно. Алексей Шоломицкий, директор национального парка "Хоф Бейт-Янай/Нахаль Александр", побывал с женой на концерте Андрея Макаревича, и после концерта познакомился с музыкантом. Он рассказал о своей работе, и о том, насколько важно участие волонтеров в жизни "черепашьего" пляжа: ведь площадь парка – 350 гектаров, а протяженность береговой линии составляет полтора километра. Уборкой и поддержкой парка занимаются всего семь человек, так что без помощи волонтеров не обойтись. Так и родилась идея встречи. Публикация Эйнат Кляйн в социальной сети Facebook была встречена таким энтузиазмом, что запись на участие, открытая на сайте Управления заповедников и парков, вскоре была закрыта из-за отсутствия свободных мест.

Парк "Хоф Бейт-Янай" находится возле точки впадения в Средиземное море ручья Александр, начинающегося в Самарии. В верховьях этого ручья скапливается огромное количество мусора, и зимой, когда в результате дождей ручей Александр превращается в полноводную реку, весь этот мусор выносит в море, и во время зимних бурь ветер выбрасывает этот мусор на берег – тот самый дикий пляж, на котором проходила пятничная акция.

"В итоге за три-четыре зимних бури здесь скапливаются тонны мусора, – рассказал Алексей Шоломицкий. – Его уборкой мы занимались всю зиму, начиная с января, когда люди начали возвращаться с войны. Большая часть мусора была убрана, в том числе при помощи волонтеров: мы вывезли в этом году девять грузовиков мусора. Какая-то часть осталась – и мы сегодня собираем эти остатки". Волонтерам, приглашенным Андреем Макаревичем и Эйнат Кляйн, удалось за два часа собрать 24 кубометра мусора – полный контейнер.

На "черепашьем" пляже Бейт-Янай каждый год морские черепахи выкапывают несколько гнезд, где откладывают яйца. В среднем, за сезон на пляже протяженностью около 300 метров находят четыре гнезда – иногда их бывает три, иногда пять. За кладку черепаха откладывает примерно 70-80 яиц. Бейт-Янай привлекает как редких зеленых черепах, так и чуть более распространенных коричневых. Важность этого пляжа в том, что на нем черепашьи яйца могут развиваться естественно, поэтому обнаруженные гнезда огораживают и оставляют.

Во многих других местах, где черепахи откладывают яйца, гнезда приходится переносить в более безопасные районы. Основную опасность для черепашьих кладок, к сожалению, представляют люди. Чем больше активность людей в прибрежных районах, чем больше ночных вечеринок, выездов "на шашлыки", на ночные купания, чем больше шума и света – тем меньше шансов у черепахи найти спокойное место для гнезда. Нередки случаи, когда черепаха выходит на берег раз за разом, но не находит тихого участка и возвращается в море. В случае, если самке не повезет найти место для гнезда в сезон, она может сбросить яйца в море, и тогда они обречены, или же яйца останутся в ее теле и начнут разлагаться – и тогда обречена сама черепаха.

Морские черепахи – эти прекрасные и величественные животные – находятся под угрозой исчезновения, и Израиль много лет активно участвует в проектах по их спасению. В нашей стране существует Центр спасения морских черепах, и Управление заповедников и парков совместно с ним курирует несколько проектов с привлечением волонтеров по всей стране. Волонтерские проекты бывают однодневные, подобные организованному Эйнат Кляйн и Андреем Макаревичем, а бывают и постоянные, когда волонтеры оказывают помощь паркам и животным на регулярной основе, в зависимости от своего свободного времени, своих склонностей, желаний и возможностей.

После того, как участники проекта, разделившись на группы, убрали скопившийся на пляже мусор в подготовленные для них Управлением заповедников и парков мусорные пакеты, для них устроили настоящий незабываемый сюрприз: на расчищенном волонтерами участке пляжа огородили дорожку, и привезли двух коричневых морских черепах, которые когда-то были найдены волонтерами в тяжелом состоянии, прошли лечение в больнице Центра спасения морских черепах, и сегодня возвращались на свободу, в море.

Самка по имени Арье (не удивляйтесь, ведь имена терпящим бедствие черепахам дают те, кто их нашел, и эти люди не всегда умеют отличать самок от самцов) была найдена на пляже Бейт-Янай зимним утром в январе текущего года. Ее нашли трое неравнодушных людей, которые вызвали помощь из Управления заповедников и парков по телефону *3639. Арье страдала от внутренних травм, полученных в результате подводных взрывов, источник которых неизвестен, хотя и не исключено, что взрыв, покалечивший черепаху, связан с военными действиями. Подводные взрывы приводят к повреждениям мягких тканей черепах, такие травмы нередки у черепах, пострадавших во время штормов.

Никита был найден в сентябре прошлого года на пляже Хайфы, его передняя лапа была перемотана обрывками рыболовной сети, и уже началась гангрена. Представительница Центра спасения морских черепах Ольга Рыбак, беседуя с корреспондентом NEWSru.co.il подчеркнула: если вы нашли животное, запутавшееся в сетях или леске, или в другом мусоре, ни в коем случае нельзя пытаться освободить животное самостоятельно, это может быть смертельно опасно для пострадавшего животного. Необходимо вызвать помощь по телефону *3639 и обязательно дождаться прибытия волонтеров или инспекторов Управления заповедников и парков, находясь рядом с животным. Несмотря на то, что морские черепахи кажутся нам такими неповоротливыми и тяжелыми на берегу, часто бывает, когда инспекторы доезжают до места происшествия, оставшаяся без присмотра черепаха уже возвращается в море благодаря приливу, и приходится снова ее искать.

Леска и сеть, плотно перемотавшие плечо Никиты, были удалены в больничных условиях. К сожалению, лапу спасти не удалось, и ее пришлось ампутировать. Однако за месяцы пребывания в больнице, Никита продемонстрировал свои способности к самостоятельной жизни: он может плавать и может питаться. Остаются сомнения в том, что он сможет размножаться – к сожалению, передние лапы важны для процесса спаривания морских черепах, ими самцы обнимают самок. На панцирь Никиты прикрепили датчик, по которому будут отслеживать его передвижения и его состояние.

Никита и Арье были выпущены в море в самом начале периода размножения морских черепах, и специалисты надеются, что они смогут принести потомство и помочь сохранить популяцию морских черепах у побережий Израиля.

Эйнат Кляйн убеждена, что проводить подобные акции стоит регулярно. "Управление заповедников и парков и Центр спасения морских черепах сделали всем нам огромный подарок, позволив нам поприсутствовать при выпуске черепах в море, – поделилась Эйнат Кляйн. – Ведь большую часть таких выпусков проводят без привлечения общественности, не разглашают информацию о времени и месте выпуска, чтобы не собирались толпы любопытствующих. Но Управление заповедников заинтересовано в привлечении русскоязычных израильтян к своей деятельности: это огромное количество разных проектов, и уборка, и ремонтные работы, и помощь животным, и помощь заповедникам и паркам. И к сожалению, относительно пропорции русскоязычного населения в Израиле, участвуют в таких проектах немногие, капля в море. И очень жаль, что так".

Алексей Шоломицкий рассказал, что Управление заповедников и парков проводит интересные и полезные волонтерские акции по всей стране и круглый год: узнать о них можно на странице волонтерских проектов (иврит). Узнать расписание однодневных волонтерских проекто по уборке пляжа Бейт-Янай можно по этой ссылке. Подобные акции проходят и на пляже "Пальмахим".

Если человек ищет для себя постоянную волонтерскую занятость по помощи природе – можно выбрать постоянные проекты, заполнить анкету, пройти собеседование, и добавить в свою жизнь новые цели, новых друзей и новые достижения. Нередки случаи, когда человек принимает участие в нескольких однодневных акциях, а затем переходит на постоянное волонтерство.

Например, существует проект помощи пострадавшим морским черепахам – помощь ветеринарам, измерения и взвешивание черепах, подготовка корма, отслеживание температуры в бассейнах и многое другое. Гнезда морских черепах на берегах также находят во многом благодаря волонтерам, которые ранним утром обходят берег, по особым следам находят места, куда ночью выходила самка для откладывания яиц, и сообщают об этих гнездах специалистам. Волонтеры помогают и в дежурствах возле гнезд на специально оборудованных черепашьих пляжах, куда переносят яйца из более людных мест.

Помощь любителей природы бесценна, и буквально каждый человек может найти для себя проект, отвечающий его или ее склонностям, интересам и возможностям. Становятся все более популярны волонтерские варианты корпоративного времяпровождения: коллективы обращаются в Управление заповедников и парков и проводят несколько часов со своими коллегами, помогая израильской природе в сопровождении специалистов.

И даже просто помощь неравнодушных людей, которые увидели животное, птицу или рыбу в беде и обратились на "горячую линию" Управления заповедников и парков по телефону *3639 – абсолютно незаменима. Сохраните в своих телефонах этот номер: возможно, когда-нибудь вы сможете спасти жизнь животному или птице.

Публикацию подготовила Елена Пепел