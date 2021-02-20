К ликвидации последствий экологической катастрофы привлечены солдаты ЦАХАЛа

Тысячи солдат ЦАХАЛа окажут помощь сотрудникам Управления национальных парков и заповедников в разметке районов, пострадавших в результате экологической катастрофы. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, договоренность об этом была достигнута начальником генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Авивом Кохави и главой Управления Шаулем Гольдштейном. Согласно опубликованной информации, солдаты ЦАХАЛа окажут помощь в очищении побережья и эвакуации мусора на специальные объекты, предназначенные для этой цели.

Как сообщила армейская пресс-служба, в ночь на 21 февраля, оперативный отдел ЦАХАЛа определит число военнослужащих, занятых в этих мероприятиях. Шауль Гольдштейн поблагодарил начальника генштаба ЦАХАЛа за эту инициативу.

Как сообщалось ранее, 17-18 февраля на израильское средиземноморское побережья, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены десятки тонн мазута. Масштаб ущерба пока не оценен в Израиле, однако очевидно, что речь идет об экологической катастрофе. Шауль Гольдштейн заявил, что на устранение последствий экологической катастрофы уйдет много времени. Он также призвал министерство экологии провести расследование инцидента, чтобы найти и наказать виновных. По всей вероятности, источником загрязнения стало некое судно, пострадавшем в ходе шторма недалеко от израильского побережья, однако точных данных об этом до сих пор нет.

В ходе специального разведывательного полета, проведенного сотрудниками министерства охраны окружающей среды, было установлено, что несколько пятен мазута находятся в море на расстоянии 200-500 метров от побережья. Мэр Герцлии Моше Фадлон назвал происшедшее "экологическим бедствием", подчеркнув, что потребуются сотни рабочих рук, чтобы удалить мазут с пляжей. "Помимо непосредственного ущерба, причиненного мазутом флоре и фауне, серьезную тревогу вызывает попадание загрязняющих веществ в воду", - заметил он. Мэр Бат-Яма Цвика Брот распорядился провести тщательный осмотр скал и ограды вокруг пляжей, чтобы убедиться, что они не загрязнены мазутом. Ожидается, что процесс будет завершен в течение суток. Тем не менее, муниципалитет готовит необходимое оборудование и защитные материалы на случай, если к городу подойдет волна с очередным нефтяным пятном.

Управление защиты природы и национальных парков заявило, что составляет карту территорий, пострадавших от мазута. На данном этапе граждан просят не приближаться к загрязненным пляжам и не пытаться очищать их самостоятельно, поскольку эти действия требуют соответствующей подготовки и использования надлежащих защитных средств. Предположительно, за помощью к населению Управление природы и парков обратится в начале следующей недели.

На данном этапе жителей города просят воздержаться в ближайшие дни от посещения пляжей, чтобы избежать контакта с ядовитыми веществами до завершения полной очистки береговой линии.

Министр экологии Гила Гамлиэль заявила, что обратилась за помощью в поисках виновников экологической катастрофы к министерствам внутренней безопасности и обороны.

В конце недели на израильском побережье Средиземного моря были обнаружены десятки мертвых морских животных и черные масляные пятна. В районе кибуца Ницаним штормом на берег было выброшено тело десятиметрового детеныша кита