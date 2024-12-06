Государство выплатит помощь беженцам из Украины и просителям убежища из эвакуированных районов

Правительство сообщило о принятом решении выплатить финансовую помощь иностранным гражданам – беженцам и просителям убежища, – которые до 7 октября 2023 года проживали в населенных пунктах, в дальнейшем эвакуированных из-за военных действий с началом войны "Железные мечи".

Под критерии выплат подпадают беженцы из Украины, а также просители убежища из Эритреи, Судана и Демократической Республики Конго. Для получения этой помощи необходимо соответствовать следующим критериям: въезд в Израиль до 30 марта 2023 года и непрерывное пребывание в Израиле до момента подачи заявления на выплату; пребывание в Израиле 7 октября 2023 года на основании политики невыдворения, или подачи заявления с просьбой о предоставлении политического убежища до 30 июня 2023 года.

Необходимо проживание в одном из населенных пунктов из нижеследующего списка не менее трех месяцев подряд до начала войны, и вынужденный переезд в связи с эвакуацией. Как отмечает общественная активистка Татьяна Берлин в своей публикации в группе "Социальная и информационная помощь", доказать проживание в эвакуированных районах можно, приложив к заявлению на грант такие документы, как квитанции об оплате коммунальных услуг, справки о месте жительства, учебе детей и тому подобное. Заявитель должен обладать действующим разрешением на пребывание в Израиле.

В список населенных пунктов, проживание в которых до 7 октября 2023 года включительно дает право на помощь, внесены города и поселки на юге страны и в окрестностях сектора Газы: Нахаль-Оз, Эрез, Нир-Ам, Мифласим, Кфар-Аза, Гевим, Ор а-Нер, Брор-Хаиль, Дорот, Яхини, Ибим, Натив а-Асара, Зиким, Яд Мордехай, Кармия, Гварам, Мавкивим, Керем-Шалом, Кисуфим, Холит, Суфа, Нирим, Нир-Оз, Эйн а-Шлоша, Нир Ицхак, Беэри, Маген, Реим, Ятед, Шломит, Неве, Сде-Авраам, Мивтахим, Йеша, Ами Оз, Пери Ган, Тальмей-Йосеф, Эйн а-Бесор, Йевуль, Авешалом, Декель, Цохар, Охад, Талмей Элиягу, Сде-Ницан, Бней-Нецарим, Саад, Алумим, Шокеда, Шуву, Кфар Маймон, Тушия, Ткума, Замрат, Сдерот.

В "зоне противостояния" у ливанской границы в список населенных пунктов, проживание и эвакуация из которых дает право на помощь, внесены: Мисгав Ам, Манара, Малкия, Мааян Барух, Ифтах, Дафна, Барам, Ярон, Кфар Гилад, Снир, Дан, а-Гошрим, Саса, Маргалиот, Кфар-Юваль, Дишон, Шаар Ишув, Бейт-Гилель, Рамот-Нафтали, Рош а-Никра, Ханита, Бецет, Адамит, Араб аль-Арамшэ, Эйлон, Лиман, Мацуба, Зарит, Штула, Шомера, Яара, Матат, Нетуа, Эвен Менахем, Абирим, Гранот, Горан, Авдон, Элькош, Мецуда, Шломи, Раджар и Кирьят-Шмона.

Подать заявление на получение компенсации можно по этой ссылке в течение 60 дней. Размер компенсации составит до 9000 шекелей на совершеннолетнего и вдвое меньше – на несовершеннолетних. Общий бюджет программы составляет около 3 миллионов шекелей.