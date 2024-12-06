Блогеры помогли собрать деньги на свадьбу резервиста-репатрианта и его невесты

Более 18 тысяч шекелей на свадьбу религиозному солдату-репатрианту и его невесте из Бней-Брака чуть больше чем за сутки смог собрать благотворительный фонд "Яд Ицхак" в содружестве с крупными русскоязычными телеграм-каналами "Люди в черном", "Борис и Лора из иврит-дозора", "Ezra Mor Youtube Show", "Дикие гуси летят в Израиль" и "THE TACTICAL JEW".

Фонд "Яд Ицхак" уже больше десяти лет помогает русскоязычным репатриантам, попавшим в сложную ситуацию, в основном, в религиозной среде. Заповедь "Ахнасат Кала" – еврейская традиция, заключающаяся в помощи невесте выйти замуж и устроить свадьбу, особенно если она или ее семья находятся в трудном финансовом положении. Обычно в фонд обращаются либо сами жених и невеста, либо их родители. В светском мире отношение к публикации таких сборов, мягко говоря, скептическое, и зачастую порождает массу негатива. Тем уникальнее и удивительнее история Яакова и Цофнат.

Яаков – репатриант из Украины, закончил в Израиле школу, отслужил срочную службу в боевых войсках, прошел армейский гиюр. Полгода он продолжал религиозное образование в ешиве в Бней-Браке, сейчас получает первую степень в Еврейском Университете. Цофнат – четвертая дочь в многодетной религиозной семье, она уроженка Израиля. И жених, и невеста работают: Яаков в охране Университета, Цофнат помощница стоматолога в клинике.

7 октября 2023 года Яаков был призван на экстренную резервистскую службу, и за последний год четыре месяца он провел в Газе, в инженерных войсках.

Надо сказать, что у ребят даже мысли не было обращаться за помощью, они планировали решить проблему сами, при помощи долгов и кредитов. Историю о паре, которая планирует в конце декабря "встать под хупу", рассказала сотрудникам фонда подруга будущих молодоженов – и фонд принял решение провести сбор денег на подарок солдату и его невесте. К сбору почти моментально присоединились блогеры, и за сутки пост о предстоящей свадьбе собрал более 16000 прочтений и 18,5 тысяч шекелей пожертвований.

"Честно говоря, у нас было две цели от сбора – во-первых, мы действительно хотели помочь Яакову и Цофнат, – отметила сотрудница фонда "Яд Ицхак" – Яаков четыре месяца своей жизни посвятил тому, чтобы мы могли жить относительно спокойно, и это самое малое, что все мы можем сделать в такой ситуации в качестве благодарности – помочь его будущей семье начать семейную жизнь максимально комфортно, без долгов и кредитов. А во-вторых, нам очень хотелось показать русскоязычному израильскому обществу красоту заповеди "Ахнасат Кала". Мы считаем, что это действительно красивая, захватывающая традиция, которая имеет значение не только для узкого религиозного мира, и может выглядеть совершенно по-разному. Надеюсь, что мы достигли и этой цели тоже".

В настоящий момент фонд готовит необходимые документы для перевода денег будущей семье: поскольку речь идет о благотворительном фонде, вывести собранные сборы можно только через оговоренное законом время. Само торжество состоится 26 декабря этого года.