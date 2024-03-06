Банк Израиля предупреждает: мошенники действуют под именем уважаемых организаций

Банк Израиля призывает общественность обратить внимание на попытки мошенничества, в ходе которого преступники выдают себя за представителей различных организаций. "Преступники пытаются осуществить мошеннические действия, чтобы вынудить людей передать им свои деньги, в числе прочего, эти мошенники выдают себя за представителей Банка Израиля, и иногда рассылают поддельное "письмо" от Банка Израиля", – сказано в предупреждении.

Специалисты Банка Израиля подчеркивают, что основная цель мошенников – в основном, пожилые люди, представители уязвимых слоев, которых преступникам удается обмануть и запугать. Выдавая себя за сотрудников Банка Израиля, мошенники просят осуществить банковский перевод, якобы чтобы удостовериться, что человек сможет возвращать полученные им ссуды.

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Преступники используют самые разные каналы связи: телефонные разговоры, рассылку SMS-сообщений, электронную почту и другое. Банк Израиля настоятельно просит людей проявлять бдительность и не отправлять свои личные данные, и очень важно рассказать о происходящем своим пожилым близким и регулярно интересоваться, не связываются ли с ними с подобными предложениями.

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Крайне важно запомнить: Банк Израиля, коммерческие банки и кредитные компании не обращаются к гражданам с просьбой предоставить свои личные данные и свои финансовые данные, включающие код подтверждения личности, который высылается человеку SMS-сообщением.

Подчеркивается, что если вы опасаетесь, что стали жертвой мошенничества, необходимо как можно скорее обратиться в отдел безопасности вашего банка или кредитной компании, в Банк Израиля и в полицию.

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Способы введения в заблуждение, используемые мошенниками

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Как мы неоднократно рассказывали, в эти дни мошенники чаще всего обращаются к русскоговорящим израильтянам пожилого возраста, но они могут звонить любому гражданину с "русскими" именем или фамилией. Основная цель мошенника – заставить свою жертву нервничать, перекрыть возможность обращения за советом или помощью к родственникам и вынудить дать мошеннику доступ к банковскому счету, кредитной карте или даже заставить пожилого человека снять деньги наличными и передать их курьеру.

Мошенники утверждают, что с банковским счетом жертвы что-то не так: был сделан крупный перевод (называется имя, фамилия и иногда отчество адресата перевода, после начала войны "Железные мечи" регулярно звучат утверждения, что деньги переводятся в Газу.

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При этом мошенник стремится задержать собеседника у телефона и не дать ему никакой возможности перезвонить в банк самому и проверить происходящее самостоятельно. Преступники объясняют, что "идет расследование, вы ничего не увидите", просят сотрудничества, убеждают человека в важности "миссии" и обещают "с его помощью" поймать преступников.

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Как защититься от обмана и не стать жертвой мошенников

Крайне важно: если к вам обратились, выдавая себя за представителя какой-либо финансовой организации, и тем более, если обратились на русском языке – немедленно прекратите разговор и свяжитесь с названным мошенниками учреждением самостоятельно. При этом не следует использовать "обратный звонок", даже если вы увидели на экране своего телефона, что номер обратившегося действительно принадлежит названному учреждению, наберите верный номер самостоятельно.

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Многие израильтяне пытаются "вычислить" мошенников, переходя в разговоре с ними на иврит. Во многих случаях этот способ работает, но важно понимать: это происходит только если вы действительно владеете ивритом. Мошенники учат некоторые ивритские слова, которыми могут ввести в заблуждение не владеющего языком собеседника, а иногда переходят на бесмысленный набор звуков, похожий на иврит – и с не знающими иврита пожилыми людьми эта уловка достигает своей цели.

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Ни в коем случае не называйте цифры из полученных вами во время беседы SMS-сообщений: как правило, речь идет о высланном банком или кредитной компанией коде, который позволит мошеннику якобы от вашего имени осуществить финансовую операцию на вашем банковском счете или по вашей кредитной карте. Преступники могут утверждать, что речь идет о "входе в ваше дело", "коде купона на льготное обслуживание", "коде участия в рекламной акции", "пароле для защиты ваших денег" и так далее: это все ложь.

Ни в коем случае не нажимайте ссылки в присланных вам сообщениях, и не устанавливайте на свой телефон или компьютер программы с этих ссылок. Не давайте доступ к своему телефону или компьютеру неизвестным, которые по своей инициативе связались с вами якобы чтобы "проверить" благополучие вашего счета, кредитной карты, скорость интернет-соединения и так далее.

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Если собеседник просит вас включить видеоразговор, якобы чтобы доказать, что он действительно является представителем названной им организации, не соглашайтесь на это. Известно множество случаев, когда людям по видеоконференции демонстрировали поддельные удостоверения работников тех или иных организаций, сотрудников полиции, мошенники перед камерой сидят в полицейской форме, а комната, где они находятся, часто снабжена израильской символикой, такой как портреты президента или премьер-министра и государственный флаг. Это сделано исключительно для усыпления бдительности пожилых людей, и к сожалению, это срабатывает.

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Как защитить своих пожилых родителей, близких и знакомых

Обязательно разговаривайте со своими родителями, бабушками и дедушками, пожилыми соседями, рассказывайте им о случаях мошенничества и научите их приведенным выше способам предосторожности. Поднимайте эту тему регулярно, поскольку пожилые люди склонны забывать об опасности и терять чувство бдительности.

Научите своих бабушек и дедушек, своих пожилых родителей и своих не владеющих ивритом друзей пересылать вам полученные ими SMS-сообщения на иврите для перевода или убедите их игнорировать эти сообщения, не нажимая никакие ссылки и не называя никому указанные в сообщениях номера.

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Задавайте пожилым людям вопросы: звонил ли кто-нибудь им, пытался ли с ними связаться, было ли что-либо подозрительное. Старайтесь интересоваться происходящим в жизни ваших пожилых близких: безусловно, у всех в наше время не хватает свободного времени и сил на частые беседы, но именно это используют преступники, обманывая беззащитных пожилых людей.

Куда обращаться, если вы стали жертвой мошенников

Если вы подозреваете, что вы или ваши близкие стали жертвой мошенников, получивших доступ или пытавшихся получить доступ к вашему банковскому счету, вам следует срочно обратиться в отдел безопасности вашего банка или кредитной компании, или в отдел банковского надзора Банка Израиля. Мы публикуем способы связи с некоторыми из этих организаций.

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Банк "Апоалим": вы можете заявить об инциденте с безопасностью информации онлайн на сайте банка по этой ссылке. Следует нажать на красную кнопку с надписью "дивуах аль ируа автахат мейда" – сообщить об инциденте с безопасностью информации. Откроется раздел онлайн-формы обращения, где вам нужно будет ввести имя (справа налево), фамилию, адрес электронной почты, номер телефона, номер удостоверения личности. К сожалению, эта страница существует только на иврите, однако вы можете вписать в окно обращения вашу просьбу на русском языке, и банк ее также рассмотрит. Далее следуют уточненные цели вашего обращения, но если вы не владеете ивритом, вы можете нажать любую из них или последнюю: не забывайте, что заявить об обмане очень важно, и нужно сделать это как можно скорее.

Банк "Дисконт" предоставляет данные о безопасности информации на своем сайте на русском языке. Вы также можете связаться с банком на русском языке по данным, указанным на этой странице, и ваше обращение обязательно перенаправят в отдел безопасности информации.

Банк "Леуми": вы можете сообщить об инциденте с безопасностью информации в банк "Леуми" по телефону *5522 или по электронной почте [email protected], и важно повторить: если вы не владеете ивритом, обращайтесь на доступном вам языке.

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Банк "Бейнлеуми а-Ришон": вы можете написать свое обращение в форме обратной связи (внизу страницы), указав (справа налево) имя, фамилию, номер телефона, свой электронный адрес, далее – тема обращения, и поле для текста вашего обращения. Если вы не можете писать на иврите, пишите на доступном вам языке.

И самое важное: если вы стали жертвой мошенничества или попытки мошенничества, обязательно заявите об этом в полицию. Общий телефон полиции 100, подать заявление вы можете в любом ближайшем к вам полицейском отделении. Даже если вы полагаете, что мошенники звонили из-за рубежа, даже если вы не верите, что с ними смогут что-то сделать: заявите в полицию, это крайне важно. Дайте израильским правоохранительным органам вам помочь.

Вы можете подать заявление онлайн на портале gov.il по этой ссылке (требуется регистрация в Национальной системе идентификации, позволяющая вам совершать операции на сайтах различных министерств и ведомств). Если вы еще не зарегистрировались в национальной системе идентификации, вы можете это сделать по этой ссылке – на русском языке.