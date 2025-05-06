Израиль укрепляет позиции в мировой индустрии высоких технологий и электроники
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Страна занимает лидирующие позиции в создании микрочипов для искусственного интеллекта, сетей 5G, автотехнологий, медицинской техники, авиационной электроники, оборонных разработок для ЦАХАЛа, спутниковых систем, телекоммуникационного оборудования и решений в области кибербезопасности.
На территории Израиля работают ведущие исследовательские центры Intel, NVIDIA, Apple, AMD, Qualcomm и других технологических гигантов, чьи разработки определяют будущее цифрового мира.
Сейчас – идеальное время присоединиться к этой быстроразвивающейся отрасли. Крупнейшие мировые корпорации расширяют своё присутствие в стране и объявляют масштабный набор сотрудников на производство.
Актуальные вакансии:
• Сборка электроники
• Проверка и тестирование компонентов
• Операторы автоматизированных линий (SMT, AOI)
• Пайка микросхем и деталей
• Финальный контроль ("технай бадас")
• Отдел качества (QC)
• Инженеры по механике и электронике
• Руководители смен
Это шанс попасть в передовую сферу, работать рядом с ведущими специалистами и принимать участие в создании технологий, которые влияют на весь мир.
Условия:
- Только для граждан Израиля
- Иврит не обязателен
Подходит жителям следующих городов:
Север страны:
Хайфа | Крайот | Акко | Нагария | Кармиэль | Афула | Йокнеам | Мигдаль а-Эмек | Ноф а-Галиль | Тивон | Тират-Кармель | Маалот | Нешер
Центр страны:
Петах-Тиква | Ришон ле-Цион | Бат-Ям | Холон | Йехуд | Ор-Йегуда | Рамле | Лод (Ганей-Авив)
Не упустите эту возможность – оставьте заявку на собеседование уже сегодня!
Телефон: 055-966-2626
WhatsApp: wa.me/972559662626
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