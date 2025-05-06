Израиль укрепляет позиции в мировой индустрии высоких технологий и электроники

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Страна занимает лидирующие позиции в создании микрочипов для искусственного интеллекта, сетей 5G, автотехнологий, медицинской техники, авиационной электроники, оборонных разработок для ЦАХАЛа, спутниковых систем, телекоммуникационного оборудования и решений в области кибербезопасности.

На территории Израиля работают ведущие исследовательские центры Intel, NVIDIA, Apple, AMD, Qualcomm и других технологических гигантов, чьи разработки определяют будущее цифрового мира.

Сейчас – идеальное время присоединиться к этой быстроразвивающейся отрасли. Крупнейшие мировые корпорации расширяют своё присутствие в стране и объявляют масштабный набор сотрудников на производство.

Актуальные вакансии:

• Сборка электроники

• Проверка и тестирование компонентов

• Операторы автоматизированных линий (SMT, AOI)

• Пайка микросхем и деталей

• Финальный контроль ("технай бадас")

• Отдел качества (QC)

• Инженеры по механике и электронике

• Руководители смен

Это шанс попасть в передовую сферу, работать рядом с ведущими специалистами и принимать участие в создании технологий, которые влияют на весь мир.

Условия:

- Только для граждан Израиля

- Иврит не обязателен

Подходит жителям следующих городов:

Север страны:

Хайфа | Крайот | Акко | Нагария | Кармиэль | Афула | Йокнеам | Мигдаль а-Эмек | Ноф а-Галиль | Тивон | Тират-Кармель | Маалот | Нешер

Центр страны:

Петах-Тиква | Ришон ле-Цион | Бат-Ям | Холон | Йехуд | Ор-Йегуда | Рамле | Лод (Ганей-Авив)

Не упустите эту возможность – оставьте заявку на собеседование уже сегодня!

Телефон: 055-966-2626

WhatsApp: wa.me/972559662626

Другие вакансии смотрите в нашем телеграм-канале:

"Работа в Израиле"

https://t.me/BROOTTO_Jobs