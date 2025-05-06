Исполнить мечту лейтенанта Йонатана Гутина: сбор на "Дом солдат-одиночек"

7 октября 2023 года перед кибуцем Беэри командир спросил 20-летнего лейтенанта Йонатана Гутина, уверен ли он, что хочет войти в кибуц и вступить в бой. "Я с тобой на все сто, брат", – ответил Йонатан. Он сражался с террористами в Беэри, пока не погиб в бою, эвакуируя раненых. До последних минут своей жизни он спасал людей.

В эти дни семья и друзья Йонатана Гутина проводят сбор средств, чтобы исполнить давнюю мечту Йонатана: он спроектировал здание "Дома солдат-одиночек", и этот проект был очень важен для него. Йонатан Гутин учился в классе архитектурного направления в модиинской школе "Ирони–"Далет". По ночам после тренировок в сборной по дзюдо он педантично и преданно работал над проектом "Дома".

"Солдаты-одиночки оставили все, что у них было, и приехали в Израиль, чтобы служить в ЦАХАЛе. Это высшая степень преданности ценностям сионизма и высшая степень самопожертвования, – говорил Йонатан. – Солдаты-одиночки заслуживают самого лучшего".

Йонатан Гутин был одаренным спортсменом, вице-чемпионом Израиля среди юниоров и членом сборной Израиля по дзюдо среди юниоров. Он мог служить по программе выдающихся спортсменов, но он решил пойти в боевые войска. Для него было важно выполнять в ЦАХАЛе значимую роль, он боролся за повышение своего профиля, чтобы служить боевым офицером.

Йонатану было всего 20 лет, когда он погиб. В память о нем его близкие хотят создать то, о чем он мечтал и что проектировал: "Дом для солдат-одиночек".

Вы можете принять участие в этой акции и выполнить мечту погибшего в бою солдата.