Мошенники звонят русскоязычным израильтянам от имени их близких: как защититься от обмана

В Израиле участились случаи телефонного мошенничества, когда преступники при помощи искусственного интеллекта имитируют голоса близких людей, чтобы выманить деньги. Один из пострадавших поделился историей о том, как ему позвонила "дочь", с рыданиями сообщила, что попала в аварию, сломала ребра и якобы находится под угрозой суда.

Схема работает следующим образом. Сначала раздается звонок с незнакомого номера – мошенники используют поддельные номера или скрывают их. Звучит реалистичная имитация голоса члена семьи или друга – благодаря нейросетям преступники максимально точно копируют интонации, тембр и даже характерные слова (образцы голосов добываются из соцсетей или из записей телефонных разговоров). Звонящий рыдает, кричит о боли, рассказывает, что ему якобы угрожает тюрьма и требует денег под предлогом "закрытия дела", "взятки полицейским" или "оплаты лечения".

Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, немедленно завершите разговор и перезвоните близкому напрямую. Не называйте в разговоре с мошенниками имена, адреса и другие данные. Установите в семье кодовое слово для проверки личности (имя домашнего питомца, детское прозвище). Никогда никому не переводите деньги под давлением – даже если ситуация кажется критической.

Делитесь этой информацией с родными, особенно с пожилыми людьми, которые чаще становятся мишенью аферистов.