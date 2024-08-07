7 августа на 84-м году жизни скончался еврейский общественный деятель и ученый Михаил Членов – член Президиума Всемирной Сионистской организации, вице-президент Всемирного Еврейского конгресса и член совета директоров Еврейского агентства "Сохнут".

Востоковед, этнограф, социолог, лингвист, автор двух монографий и более чем 150 научных статей, кандидат исторических наук, профессор.

С 1970-х годов – активный участник еврейского национального движения в СССР, преподаватель иврита. Создатель Еврейской историко-этнографической комиссии. Человек, которого все знали просто как Мику.

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