Скончался еврейский общественный деятель и ученый Михаил Членов
время публикации: 07 августа 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 13:31
7 августа на 84-м году жизни скончался еврейский общественный деятель и ученый Михаил Членов – член Президиума Всемирной Сионистской организации, вице-президент Всемирного Еврейского конгресса и член совета директоров Еврейского агентства "Сохнут".
Востоковед, этнограф, социолог, лингвист, автор двух монографий и более чем 150 научных статей, кандидат исторических наук, профессор.
С 1970-х годов – активный участник еврейского национального движения в СССР, преподаватель иврита. Создатель Еврейской историко-этнографической комиссии. Человек, которого все знали просто как Мику.