Рекомендации для пенсионеров по подготовке к чрезвычайной ситуации: что необходимо сделать

Министерство благосостояния и социального обеспечения публикует рекомендации для пожилых людей, как подготовиться к длительной чрезвычайной ситуации вследствие обстановки в сфере безопасности и риска эскалации на севере и в центре страны. В то же время ведомство готовится к эвакуации домов престарелых и социальных жилых комплексов в случае необходимости, в соответствии с указаниями Командования тылом.

У пожилых людей есть особые потребности, удовлетворение которых с большей вероятностью может пострадать при эвакуации в защищенные места или пребывании там в течение долгого времени.

Во-первых, рекомендуется выбрать защищенное пространство в доме и устранить препятствия на пути к нему, которые могут помешать безопасному проходу. Убедитесь, что подход к защищенному пространству свободен от предметов и достаточно широк. Кроме того, заранее подготовьте вещи, которые могут потребоваться вам в чрезвычайной ситуации, сложите в сумку и храните дома в доступном месте, например, в укрепленной комнате ("мамаде").

Также рекомендуется иметь при себе медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья, в том числе информацию о принимаемых лекарствах, аллергических реакциях, трудностях с общением и состоянии зрения. Рекомендуется сделать запас лекарств минимум на 10 дней.

Кроме того, необходимо убедиться в наличии необходимого оборудования, такого как слуховой аппарат, очки, трость и медицинские принадлежности. Если это оборудование нуждается в электропитании (например, слуховой аппарат, инвалидная коляска с электроприводом или кислородный концентратор и т. д..), следует подготовить резервные батареи, а при необходимости и генератор. Министерство благосостояния рекомендует людям, пользующимся ходунками, запастись налобными фонарями.

Члены семьи должны позаботиться о том, чтобы у них был ключ от дома пенсионера, если тот живет один.

Рекомендуется скачать на телефон приложение Командования тыла (для Apple, для Android). Оно позволяет получать оповещения согласно местоположению и интересующим вас зонам (до 10 зон на выбор), посредством голосового и визуального оповещения и 10-секундной вибрации. Если пенсионера эвакуируют из района проживания, местоположение в настройках приложения необходимо будет изменить.

Министерство благосостояния предоставляет дистанционное обслуживание всем пожилым людям, в том числе тем, кто редко выходит из дома. С помощью программного обеспечения, установленного у них дома, люди могут участвовать в беседах и обмене информацией под руководством специалистов, принимать участие в различных мастер-классах и мероприятиях с акцентом на движение и здоровый образ жизни, а также участвовать в лекциях и курсах на разные темы. Ссылка на сайт: app.uniper-care.com (в установках языка в правом верхнем углу экрана выберите русский или любой другой понятный вам язык).

Вы можете позвонить на горячую линию 118 министерства благосостояния для получения информации и помощи социальных работников, а также зайти на сайт министерства благосостояния.

При необходимости следует использовать телефонные службы поддержки и кнопки экстренной помощи.

Помимо инструкций по подготовке защищенного пространства, обеспечению безопасности и заботе о здоровье, министерство благосостояния консультирует пожилых людей и о том, как вести себя в эти дни. Следует, насколько это возможно, продолжать обычную повседневную жизнь и сохранять привычный распорядок дня. Занимайтесь одним и тем же делом снова и снова, например готовкой, чтением, прослушиванием музыки, лекций и всем тем, что способно помочь расслабиться. Также ведомство рекомендует заранее установить фиксированное и ограниченное время для просмотра телевидения.

Очень важно поддерживать социальные связи и в обычных обстоятельствах, а тем более во время чрезвычайной ситуации. Необходимо больше общаться с семьей, друзьями, соседями, быть максимально активными и социально вовлеченными – по месту жительства, через волонтерство в различных ассоциациях и на других платформах.