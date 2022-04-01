Intel покупает очередной израильский стартап за $650 млн
Корпорация Intel объявила о покупке израильской стартап-компании Granulate, специализирующейся на оптимизации работы корпоративных компьютерных сетей.
Стоимость сделки официально не разглашается, однако оценивается в 650 миллионов долларов.
Технология Granulate помогает клиентам оптимизировать использование "облачных" мощностей и центров обработки данных, улучшая показатели работы и сокращая расходы на компьютерную инфраструктуру.
Стартап, вышедший из акселератора Intel Ignite, был создан в 2018 году и за время своего существования мобилизовал 45 миллионов долларов.
120 работников стартапа присоединятся к департаменту, отвечающему за разработки в сфере центров обработки данных и искусственного интеллекта.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 мая 2020
Intel и Microsoft вложили 50 млн долларов в стартап из Кирьят-Гата
Intel и Microsoft вложили 50 млн долларов в стартап из Кирьят-Гата
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 декабря 2019
Корпорация Intel приобрела израильский стартап Habana Labs за 2 млрд долларов
Корпорация Intel приобрела израильский стартап Habana Labs за 2 млрд долларов