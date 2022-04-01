Intel покупает очередной израильский стартап за $650 млн

Корпорация Intel объявила о покупке израильской стартап-компании Granulate, специализирующейся на оптимизации работы корпоративных компьютерных сетей.

Стоимость сделки официально не разглашается, однако оценивается в 650 миллионов долларов.

Технология Granulate помогает клиентам оптимизировать использование "облачных" мощностей и центров обработки данных, улучшая показатели работы и сокращая расходы на компьютерную инфраструктуру.

Стартап, вышедший из акселератора Intel Ignite, был создан в 2018 году и за время своего существования мобилизовал 45 миллионов долларов.

120 работников стартапа присоединятся к департаменту, отвечающему за разработки в сфере центров обработки данных и искусственного интеллекта.