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NEWSru.co.il :: Экономика1 февраля 2022 г., 08:37

Отчет Кнессета: из-за перехода в хайтек в Израиле не хватает тысяч гражданских инженеров

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Отчет Кнессета: из-за перехода в хайтек в Израиле не хватает тысяч гражданских инженеров

Согласно отчету, подготовленному аналитическим центром Кнессета, в Израиле остро ощущается нехватка гражданских инженеров, что ставит под угрозу реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Уже сейчас в стране не хватает от 3700 до 4500 специалистов. К середине десятилетия дефицит достигнет 5-8 тысяч специалистов, а к концу десятилетия – 11-15 тысяч специалистов.

К 2025 году нехватка инженеров приведет к неспособности реализовать инфраструктурные проекты стоимостью в 20-35 миллиардов шекелей.


Одной из основных причин дефицита является разрыв в зарплатах между ставками гражданских инженеров и зарплатами, которые предлагает сектор высоких технологий. Способная молодежь уходит учить программирование, а не классические инженерные специальности.

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