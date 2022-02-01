Отчет Кнессета: из-за перехода в хайтек в Израиле не хватает тысяч гражданских инженеров

Согласно отчету, подготовленному аналитическим центром Кнессета, в Израиле остро ощущается нехватка гражданских инженеров, что ставит под угрозу реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Уже сейчас в стране не хватает от 3700 до 4500 специалистов. К середине десятилетия дефицит достигнет 5-8 тысяч специалистов, а к концу десятилетия – 11-15 тысяч специалистов.

К 2025 году нехватка инженеров приведет к неспособности реализовать инфраструктурные проекты стоимостью в 20-35 миллиардов шекелей.

Одной из основных причин дефицита является разрыв в зарплатах между ставками гражданских инженеров и зарплатами, которые предлагает сектор высоких технологий. Способная молодежь уходит учить программирование, а не классические инженерные специальности.