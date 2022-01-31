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NEWSru.co.il :: Экономика31 января 2022 г., 22:45

Рами Леви обязался не повышать цены в своих магазинах, "Осем" предложил правительству "пакетную сделку"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Рами Леви обязался не повышать цены в своих магазинах, "Осем" предложил правительству "пакетную сделку"

Крупные игроки на рынке продуктов питания и товаров первой необходимости продолжают публиковать реакции на обращение министров финансов и экономики с требованием отменить повышение цен.

Владелец сети розничной торговли "Шивук а-Шикма" Рами Леви, являющийся также крупным импортером продуктов питания, объявил в эфире программы "Тохнит Хисахон" на 12-м канале ИТВ, что в ближайшее время в магазинах его сети не будет повышения цен.

В то же время руководство компании "Осем" заявило, что в течение последних десяти лет воздерживалось от повышения цен, и готово продолжить эту политику в рамках "пакетной сделки с государством, которое тоже должно подставить плечо".


Напомним, что ранее компания "Штраус" заявила, что не повышала и не собирается повышать цену на свою продукцию, а компания "Сано" сообщила, что в ближайшее время снизит цены на свои товары.

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