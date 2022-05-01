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NEWSru.co.il :: Экономика1 мая 2022 г., 17:47

"Шуферсаль" отзывает с прилавков два вида печенья

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"Шуферсаль" отзывает с прилавков два вида печенья

Компания "Шуферсаль" объявила об отзыве с прилавков двух видов печенья "пети-бёр" (Petit Beurre) из-за попадания в продукцию нейлоновых нитей от конвейерной ленты на фабрике.

Брак был обнаружен при производстве печенья "пети-бёр" (упаковка 500 гр), и "пети-бёр" с шоколадным вкусом (упаковка 500 гр) со сроком годности 1.10.2022 - 13.10.2022.

В сообщении говорится, что все остальное печенье соответствует стандарту.


Печенье производится компанией "Эм а-Хита" и продается под маркой "Шуферсаля".

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