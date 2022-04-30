Россия приостановит выплату пенсий проживающим за границей, не имеющим счета в российском банке

Правительство Российской Федерации разрешило Пенсионному фонду выплачивать пенсии гражданам, постоянно проживающим за границей, в российских рублях.

Выплаты будут осуществляться только на счета в российских банках, поэтому выплаты тем, кто не имеет такого счета, будут приостановлены.

Для возобновления выплат будет необходимо письменно или в электронном виде уведомить пенсионный фонд об открытии счета в российском банке и указать его реквизиты.

В Израиле проживает одна из крупнейших групп получателей российских пенсий. Между странами действует договор от 2016 года, согласно которому Пенсионный фонд переводит деньги израильскому Ведомству национального страхования ("Битуах Леуми"), которое уже осуществляет зачисление пенсий на счета получателей. После вторжения российских войск в Украину "Битуах Леуми" и министерство финансов договорились, что российские пенсии за первый квартал будут переведены получателям из средств минфина, а когда российский пенсионный фонд сумеет осуществить перевод денег "Битуах Леуми", тот вернет полученные деньги в госказну. Будет ли действовать такая же схема во втором квартале – на данный момент неизвестно.