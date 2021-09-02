Закон об экономическом оздоровлении: налоги, пенсии, пособия. Обзор и разъяснения

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

На этой неделе министерство финансов передало в Кнессет проекты Закона о государственном бюджете, Закона о регулировании народного хозяйства и Закона об экономическом оздоровлении. Голосование по всем трем законам в первом чтении должно пройти в четверг, 2 сентября. В случае утверждения законы по частям будут распределены между комиссиями для подготовки ко второму и третьему чтениям. Окончательное утверждение законов должно быть осуществлено не позднее 14 ноября.

Редакция NEWSru.co.il будет знакомить читателей с подробностями реформ и изменений, содержащихся в представленных правительством на утверждение Кнессета.

ЗАКОН ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ

Закон об экономическом оздоровлении содержит меры по сокращению государственных расходов и повышению доходов, необходимые для соответствия государственного бюджета требованиям Закона о базе государственного бюджета (Параграфы Закона об экономическом оздоровлении являются по сути самостоятельными законами или поправками к существующим законам, для удобства и ускорения процесса утверждения сведенными в один блок. Прим. ред.)

Взаимозачеты между больницами и больничными кассам и предотвращение банкротств в больницах общего профиля

Закон о взаимозачетах между больницами и больничными кассами регулирует денежные отношения между больницами общего профиля и больничными кассами с учетом Ордонанса о народном здравоохранении и Закона о корзине медицинских услуг. По большей части новый закон, рассчитанный на 2021-2025 годы, повторяет механизмы предыдущего закона, действовавшего между 2017 и 2020 годами, определяя минимальные и максимальные квоты финансирования, предоставляемые больницами больничным кассам скидки, индексацию сумм с учетом прироста населения и изменений стоимости медицинских услуг и т.д.

Особый интерес представляет параграф закона, пытающийся предотвратить ситуацию, в которую регулярно попадают, в частности, общественные больницы, не принадлежащие государству или больничным кассам ("Адаса", "Шаарей Цедек", "Мааяней Йешуа", "Ланиадо" и три больницы в Нацерете). Вместо того, чтобы дожидаться образования дефицита и время от времени "спасать" больницы, законопроект предлагает осуществлять ежемесячные государственные выплаты больницам через Ведомство национального страхования, вне зависимости от взаимоотношений между больницами и больничными кассами. Прозрачный механизм определения размера выплат должен быть установлен министрами финансов и здравоохранения. При этом больницы будут обязаны следовать правилам бюджетного планирования и прозрачной финансовой отчетности. В законе также прописаны санкции за нарушение бюджетного баланса в виде назначения внешнего аудитора, увольнение представителей руководства, ограничение роста расходов на зарплаты, а также требование о повышении доли, выплачиваемой больницам дочерними структурами, работающими в формате частной медицины.

Пункты 14-15 закона предлагают обеспечивать денежное поощрение договоров между больницами и больничными кассами по закупке услуг госпитализации на дому, ввести минимальную гарантированную квоту выплаты больнице за работу терапевтического отделения вне зависимости от его загрузки, и отменить минимальную квоту потребления услуг терапевтических отделений больничными кассами (то есть касса будет оплачивать услуги по факту их получения). Таким образом предлагается разгрузить терапевтические отделения, являющиеся наиболее загруженными отделениями больниц. В дополнение предлагается обязать больничные кассы выплатить больницам общего профиля 90 миллионов шекелей в год в 2021-2024 годах для улучшения инфраструктуры терапевтических отделений. В 2021 году средства будут распределены между больницами в соответствии с количеством больничных коек в этих отделениях, а в 2022-2024 – в соответствии с индексом улучшения качества обслуживания.

Пункт 17 предусматривает штрафные санкции для больничных касс, не переводящих пациента из больницы общего профиля в профильное учреждение после того, как больница общего профиля уведомила больничную кассу о возможности перевода.

В дополнение к уже имеющимся исключениям (психиатрические услуги, медицинская помощь несовершеннолетнему, не являющемуся жителем Израиля, и т.д.), предлагается не распространять квоты на отделения коронавирусных больных и на тестирование на коронавирус.

Если сравнивать проект закона, представленный на утверждение правительства, с тем, который был представлен на утверждение Кнессета, можно увидеть, что параграф изменения взаимозачетов между больницами и больничными кассами остался единственным, имеющим отношение к системе здравоохранения. Под давлением профсоюза врачей и минздрава, и при содействии председателя коалиции Идит Сильман, из проекта закона были убраны инициативы по налогообложению частной медицины, по введению платы за очереди к врачу-специалисту без направления, штраф за неявку к врачу-специалисту, к которому была назначена очередь, меры по ограничению борьбы больничных касс за клиентов и т.д.

С учетом текущей ситуации на ипотечном рынке государственные ссуды на покупку жилья стали малопривлекательными, поскольку предлагаются под более высокий процент, чем в банке. В связи с этим министерство финансов предлагает ужесточить критерии для выдачи ссуд (не менее 2000 льготных баллов, квартира не дороже 2 миллионов шекелей). Такой шаг сэкономит госказне 20 миллионов шекелей расходов и 200 миллионов шекелей обязательств в год. Этот параграф сохранился без изменений, и должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

НАЛОГИ

Налоговая часть закона была одной из самых обширных, и включала длинный перечень мер по борьбе с уклонением от уплаты налога и налоговым мошенничеством, однако в итоге от нее почти ничего не осталось. В частности, из закона исключены обязательная отчетность по криптовалютам, ужесточение ограничения на использование наличных, расширение доступа к финансовой истории клиентов банков и кредитных компаний, меры по борьбе с фиктивными квитанциями и с разбавлением бензина маслами, ужесточение отчетности о сдаче жилья в аренду. Отсутствуют в представленном Кнессету законе и инициативы по налогообложению сладких напитков и одноразовой посуды.

НДС на цифровые услуги, предоставляемые иностранными резидентами, не имеющими представительства в Израиле

На текущий момент иностранные компании, продающие цифровые услуги в Израиле, не платят налог на добавочную стоимость. Это касается таких сервисов, как Netflix, Google Drive, Spotify и т.д. Введение НДС при взимании оплаты за эти услуги должно принести в госказну около 360 миллионов шекелей в год.

Министерство финансов предлагает реализовать план предыдущего правительства по ликвидации практики оспаривания любых налоговых требований в суде с целью отсрочки выплат. Согласно предложению, в случае, если компания не согласна с начисленной ей суммой налога, она должна оплатить ту часть, которую она не оспаривает и 30% той части, которую она оспаривает, в срок, установленный налоговым управлением, а не по окончании судебного разбирательства. По сравнению с первоначальным проектом, изменены критерии структур, на которые этот закон будет распространяться. В частности, минимальный годовой оборот увеличен с 20 миллионов шекелей до 30 миллионов шекелей, как и минимальная оспариваемая сумма налоговых выплат (первый критерий касается года с наибольшим оборотом за оспариваемый период, а второй – суммы за весь оспариваемый период). Помимо ускорения получения налоговых поступлений данный шаг призван снизить нагрузку на судебную систему. Закон не будет иметь обратной силы и будет распространяться только на налоговые требования, предъявленные после вступления закона в силу.

Налогообложение "закрытой прибыли"

Министерство финансов предлагает повторить меру, предпринятую правительством в 2012 году для пополнения бюджета за счет налогообложения "закрытой прибыли" корпораций, действующих в рамках закона о капитальных инвестициях.

Обычная налоговая ставка с прибыли компаний составляет 25%. Однако компании, действовавшие в рамках закона о привлечении инвестиций, были освобождены от уплаты налога с доходов, полученных в рамках закона. При этом они не имели права выводить эти доходы за границу или выплачивать их в качестве дивиденда.

Поправки к налогообложению товариществ и инвестиционных фондов

Среди прочего, предлагается ограничить возможность списания убытков. Иностранные товарищества обязаны регистрироваться в Израиле, если получают доход в Израиле или если половина их состава является израильскими резидентами. Уровень налогообложения дивидендов/доходов от капитала будет рассчитываться на уровне товарищества в целом, а не каждого его члена в отдельности (этот шаг существенно увеличит налог, которым облагаются венчурные фонды, оформленные в качестве товариществ).

Налогообложение товариществ – один из самых сложных аспектов налогообложения, предоставляющий немало возможностей и лазеек для сокращения налоговых выплат. Данный параграф призван закрыть некоторые лазейки. В то же время, коллегии адвокатов, аудиторов и налоговых консультантов выступают против реформы, значительно увеличивающей бюрократическую нагрузку на эту форму коммерческих предприятий. Стоит отметить, что изначально министерство финансов планировало распространить реформу и на киббуцы, однако в итоге они были исключены из нее еще до того, как законопроект лег на стол Кнессета.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНСИЙ

Одно из наиболее спорных предложений минфина, касающееся государственного обеспечения пенсионных накоплений посредством эмиссии специальных государственных облигаций, преодолело первый этап согласования без изменений.

На текущий момент 30% средств, аккумулируемых пенсионными кассами, вкладываются в специальные гособлигации с доходностью 5%, что в разы выше той цены, которую государство платит при эмиссии гособлигаций на открытом рынке в последние десять лет. С одной стороны, этот уровень доходности ниже, чем при инвестиции в акции и в корпоративные облигации, с другой стороны, в случае финансовых кризисов, вложения в эти гособлигации являются той "подушкой", которая смягчает удар. В 2008 году, когда обычные накопления сократились на 20%, фонды, в которых 30% средств вложены в специальные гособлигации, потеряли 11%.

Министерство финансов предлагает отменить специальную эмиссию, взамен предоставив гарантии покрытия в том же размере на случай обвала на финансовых рынках. Согласно предложению, если доходность 30% активов кассы будет менее 27,5% за пять лет, государство дополнит недостающую сумму из специального фонда. Если же доходность будет выше, пенсионная касса перечислит излишки в означенный фонд. По оценке минфина, через несколько лет, после погашения всех особых облигаций, этот шаг позволит сократить государственные расходы на 7 миллиардов шекелей в год.

С чисто финансовой точки зрения прекращение эмиссий под 5% годовых на рынке, где можно эмитировать под 0-1% годовых, является абсолютно логичным. Однако здесь следует учесть, что государство сделало пенсионные отчисления обязательными, вынуждая людей направлять часть своего дохода на рынок капитала. Еще один аспект, который стоит принимать во внимание, это неравноценность предлагаемой минфином замены не с точки зрения денег (в этом отношении как раз в итоге мало что изменится), а в отношении надежности. Выпуская облигации, государство не имеет возможности отказаться от своих обязательств. В противном случае оно будет объявлено банкротом. Обязательства по отчислению денег в тот или иной фонд не являются столь однозначными, и в случае очередного кризиса могут быть нарушены, а деньги – направлены на другие цели.

ПОСОБИЯ

Увеличение надбавки до прожиточного минимума для пожилых

Одно из ключевых предвыборных обещаний партии НДИ – повышение размера надбавки до прожиточного минимума для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих других доходов кроме пособия по старости. Предлагается повысить размер надбавки для одиночки младше 70 лет на 474 шекеля до 3710 шекелей, то есть до 70% от минимальной зарплаты. Для одиночек старше 70 лет повышение надбавки составит 477 шекелей в месяц, а для одиночек старше 80 лет – 482 шекеля. Для пар размер увеличения надбавки составит 747 шекелей, 754 шекеля и 762 шекеля соответственно возрастной категории. Пособия будут увеличены с 2022 года.

Пособия родителям-одиночкам

Отдельный параграф продлевает до конца 2022 года постановление от 2016 года, снижающее размер урезания пособия по прожиточному минимуму или пособия по алиментам для родителей-одиночек, доход которых превышает определенную сумму. То же самое касается поблажек для родителей-одиночек при определении права на отрицательный подоходный налог.

Пособия по инвалидности

Предлагается увеличить потолок дохода, не влияющего на размер пособия по инвалидности, с 3941 шекеля в месяц до 5300 шекелей в месяц на постоянной основе (в 2020 году увеличение "дисрегарда" было утверждено в качестве временного постановления сроком на год). Также предлагается повысить размер полного пособия по инвалидности для одиночки на 17% (379 шекелей) до 3700 шекелей в месяц, то есть до 70% от минимальной зарплаты (данный шаг не распространяется на инвалидов, находящихся в специальных учреждениях по уходу). Лицам с уровнем инвалидности в 74% и меньше, получающим пособие, размер пособия будет увеличен на 17%. Также предлагается увеличить дополнительное пособие на особые услуги для инвалидов. Отдельный параграф урегулирует повышение пособий по старости для тех, кто начал получать пособие до наступления пенсионного возраста. При этом они сохранят права, которые давало пособие по инвалидности. Кроме того, предлагается произвести дополнительную выплату надбавки к пособию за первое полугодие 2021 года, как это было сделано во втором полугодии 2020 года в рамках соглашения между министерством финансов и организациями инвалидов, в связи с отсутствием государственного бюджета.

Увеличение выплат выжившим в Холокосте

Предлагается увеличить размер ежегодной одноразовой выплаты выжившим в Холокосте, но не получающим ежемесячное пособие или ренту, с 3960 шекелей до 6500 шекелей.

Взаимоотношения между "Битуах Леуми" и страховыми компаниями относительно жертв дорожных аварий

Министерство финансов предлагает обязать страховые компании с 2023 года отчислять "Битуах Леуми" 10% от страховых взносов обязательного страхования автотранспорта в обмен на отказ от исков со стороны "Битуах Леуми" против страховых компаний касательно возмещения расходов на выплату пособий по инвалидности. Эта инициатива, выдвинутая еще в 2016 году, призвана максимизировать право "Битуах Леуми" на возмещение расходов на пособия, а также существенно сократить нагрузку на судебную систему.

ОТСРОЧКИ В РАСХОДАХ

Продление крайнего срока обязательного обеспечения доступности общественных зданий для людей с ограниченными возможностями

Чтобы сократить расходную часть бюджета, минфин предлагает перенести крайний срок обеспечения доступности общественных зданий для людей с ограниченными возможностями, истекающий 1 ноября 2021 года, на четыре года. Эта поправка касается 266 зданий в 88 комплексах из 1330 зданий, на которые распространялся закон на момент его принятия.

Отсрочка реализации закона о длинном учебном дне

Реализация закона об обеспечении длинного учебного дня, принятый в 1997 году, в очередной раз откладывается, на этот раз – до 2025 года.

Замораживание статистического показателя средней зарплаты в целях индексации

Минфин предлагает, как и год назад, заморозить среднюю зарплату в целях индексации, поскольку при использовании для индексации реальной средней зарплаты произойдет резкий рост зарплат высокопоставленных госслужащих и расходов, привязанных к средней зарплате. Исключение будет сделано для пособия по инвалидности, которое вместо привязки к росту средней зарплаты, будет проиндексировано на 2,45%.

Также из Закона об экономическом оздоровлении исчезла реформа технических колледжей

См. также: Параграф 17 Закона о регулировании народного хозяйства – плата за въезд в Гуш-Дан в часы пик с целью сокращения дорожных заторов