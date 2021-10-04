В "Эль-Але" объявлено состояние трудового конфликта из-за сокращения полетов по субботам

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила в понедельник, 4 октября, состояние трудового конфликта в авиакомпании "Эль-Аль".

Причиной для выдвижения угрозы забастовочных санкций со стороны работников стало решение нового руководства "Эль-Аля" о сокращении работы дочерней компании "Сан Дор", обслуживающей чартерные и субботние авиарейсы. В профсоюзе опасаются, что этот шаг нового руководства авиакомпания приведет к дополнительным увольнениям.

Председатель "Гистадрута" Арнон Бар-Давид написал гендиректору "Эль-Аля", что подобное поведение руководства авиакомпании "не характерно для компании, желающей обеспечить свое дальнейшее существование".

Напомним, что новым владельцем авиакомпании стал предприниматель Кенни Розенберг, представитель ультраортодоксальной общины.

Отметим также, что авиакомпания "Исраэйр", также сменившая владельца, объявила о прекращении полетов по субботам.