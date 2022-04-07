Бундестаг утвердил план закупки у Израиля десятков вооруженных БПЛА Heron TP

Оборонный комитет Бундестага проголосовал за утверждение плана закупки 140 беспилотных самолетов Heron TP у израильского оборонного концерна "Авиационная промышленность", сообщает Die Welt.

В отличие от предыдущих сделок, на этот раз вооруженные силы Германии впервые получили разрешение покупать Heron TP вместе с боевым вооружением, а не только с системами наблюдения и разведки.

Как сообщает Die Welt, 60 закупаемых машин будут использоваться для обучения, а 80 – для оперативных целей. Стоимость заказа, нуждающегося еще в утверждении бюджетным комитетом Бундестага, составляет 152,6 миллиона долларов. Сроки поставки – два года.

После вторжения российских войск в Украину правительство Германии объявило о существенном увеличении оборонного бюджета. В конце марта издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщила о заинтересованности Германии в покупке израильских противоракетных систем Arrow 3 ("Хец-3") для защиты своей территории от российских ракет (в частности, упомянуты и показаны "Искандеры").

Автор публикации Анжелика Хеллеманн пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждал с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3. Стоимость сделки оценивается в 2 миллиарда евро. По оценке источников Bild, система ПРО Arrow 3 может быть поставлена на вооружение армии ФРГ в 2025 году.

В публикации сказано, что власти Германии рассчитывают на способность Arrow 3 защитить немцев от российских ракет так же, как "Железный купол" защищает израильтян от ракет из Газы. Радарные комплексы планируется установить в трех регионах ФРГ. Bild пишет, что этот "радарный щит" позволит также прикрыть от ракетных ударов Польшу, Румынию и страны Балтии, но им придется самостоятельно приобрести у Израиля сами батареи ПРО Arrow 3 (Германия будет поставлять им только радарное изображение).

Система "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет. Система для перехвата ракет "Хец-3" считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и увеличенному радиусу действия.