Иерусалим:
11 - 25°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика7 апреля 2022 г., 07:12

Бундестаг утвердил план закупки у Израиля десятков вооруженных БПЛА Heron TP

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бундестаг утвердил план закупки у Израиля десятков вооруженных БПЛА Heron TP

Оборонный комитет Бундестага проголосовал за утверждение плана закупки 140 беспилотных самолетов Heron TP у израильского оборонного концерна "Авиационная промышленность", сообщает Die Welt.

В отличие от предыдущих сделок, на этот раз вооруженные силы Германии впервые получили разрешение покупать Heron TP вместе с боевым вооружением, а не только с системами наблюдения и разведки.


Как сообщает Die Welt, 60 закупаемых машин будут использоваться для обучения, а 80 – для оперативных целей. Стоимость заказа, нуждающегося еще в утверждении бюджетным комитетом Бундестага, составляет 152,6 миллиона долларов. Сроки поставки – два года.

После вторжения российских войск в Украину правительство Германии объявило о существенном увеличении оборонного бюджета. В конце марта издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщила о заинтересованности Германии в покупке израильских противоракетных систем Arrow 3 ("Хец-3") для защиты своей территории от российских ракет (в частности, упомянуты и показаны "Искандеры").

Автор публикации Анжелика Хеллеманн пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждал с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3. Стоимость сделки оценивается в 2 миллиарда евро. По оценке источников Bild, система ПРО Arrow 3 может быть поставлена на вооружение армии ФРГ в 2025 году.

В публикации сказано, что власти Германии рассчитывают на способность Arrow 3 защитить немцев от российских ракет так же, как "Железный купол" защищает израильтян от ракет из Газы. Радарные комплексы планируется установить в трех регионах ФРГ. Bild пишет, что этот "радарный щит" позволит также прикрыть от ракетных ударов Польшу, Румынию и страны Балтии, но им придется самостоятельно приобрести у Израиля сами батареи ПРО Arrow 3 (Германия будет поставлять им только радарное изображение).


Системы ПРО Arrow 3 ("Хец-3") предназначена для перехвата баллистических ракет вне атмосферы. Эта система еще в 2017 году была передана на вооружение ЦАХАЛа. В последние годы проводились испытания улучшенной системы "Хец-3".

Система "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет. Система для перехвата ракет "Хец-3" считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и увеличенному радиусу действия.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Пресса // 27 марта 2022
Bild: Германия хочет купить у Израиля системы ПРО Arrow 3 для защиты от российских ракет

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:49 "Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта в портах Ашдода и Хайфы
07:12 Бундестаг утвердил план закупки у Израиля десятков вооруженных БПЛА Heron TP
18:12 Импортер шоколада марки Kinder объявил об отзыве трех видов продукции в Израиле
15:37 Итоги валютных торгов 6 апреля 2022 года: курсы доллара и евро возросли
09:04 Intel прекращает свою деятельность в России
21:44 Илон Маск вошел в совет директоров Twitter
19:39 В Великобритании из-за сальмонеллы отозваны Kinder Surprise. Предупреждение не касается Израиля
15:23 Итоги валютных торгов 5 апреля 2022 года: курсы доллара и евро снизились
14:24 Либерман объявил о снижении акциза на топливо
21:49 Рынок труда в Израиле: уровень безработицы ниже, чем до пандемии, средняя зарплата в хайтеке выше 27000 шекелей
Загрузка...