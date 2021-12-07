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NEWSru.co.il :: Экономика7 декабря 2021 г., 11:23

Израиль подписал договор о присоединении к программе финансирования научных исследований Horizon Europe

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Израиль подписал договор о присоединении к программе финансирования научных исследований Horizon Europe

В понедельник, 6 декабря, Израиль официально стал участником крупнейшей в мире программы финансирования научных исследований Horizon Europe.

Договор от лица Израиля подписал представитель Израиля в ЕС и NATO Хаим Регев, а от лица ЕС – комиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, просвещения и молодежи Мария Габриэль.

Как и предыдущая программа, Horizon 2020, новая программа запрещает использование полученных средств за пределами "зеленой черты" и исключает вузы и научно-исследовательские центры, расположенные за "зеленой чертой" (т.е. Ариэльский университет). Как и семь лет назад, Израиль включил в договор пункт, подчеркивающий, что участие в программе Horizon не означает признания Израилем "зеленой черты" в качестве границы государства.


Бюджет программы Horizon Europe составил 95,5 миллиардов евро на ближайшие шесть лет (до конца 2027 года). Израиль является участником программ Horizon с 1996 года, и за прошедшие 25 лет финансирование в рамках программ получили более 5000 израильских проектов, а сумма полученных инвестиций в разы превышает долю Израиля в финансировании проекта. Многие проекты получили международные награды и привели к массовому внедрению новых технологий.

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