Определен размер компенсации семьям погибших на горе Мерон

Финансовая комиссия Кнессета утвердила размер компенсации, которая будет выплачена семьям, потерявшим близких в трагедии на горе Мерон. 30 апреля 2021 года здесь во время праздника Лаг ба-Омер возникла давка, погибли 45 человек, в том числе дети.

Принято решение, что за каждого погибшего его семья получит компенсацию в размере 500000 шекелей. "Лучше поздно, чем никогда", - прокомментировал постановление глава фракции "Еврейство Торы" Моше Гафни.

Отметим, что первоначально правительство намеревалось выплатить 100000 шекелей за каждого погибшего. В конце января 2022 года министр финансов Авигдор Либерман и министр юстиции Гидеон Саар согласовали план, предусматривавший компенсацию в размере 500000 шекелей на семью.

В ночь на 30 апреля 2021 года на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске людей с одной из трибун возникла давка. Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон". Погибли 45 человек. Около 150 получили травмы.