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NEWSru.co.il :: Экономика10 апреля 2022 г., 18:45

Утвержден новый генеральный план развития Афулы

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Утвержден новый генеральный план развития Афулы

Окружная комиссия по проектированию и строительству Северного округа утвердила генеральный план развития Афулы, предусматривающий утроение населения города.

В рамках плана планируется строительство 63 тысяч единиц жилья и, соответственно, увеличение населения города с 60 тысяч человек до 200 тысяч человек.

Также планируется строительство 1,7 миллиона квадратных метров промышленных и офисных площадей, 135000 кв.м. торговых площадей и 47000 кв.м. отелей.


Следует отметить, что генеральный план развития не содержит определения временного графика реализации.

На первом этапе планируется развитие старой части города в рамках программы обновления городских кварталов, а также строительство в районах Афула-Илит и Гиват а-Море с целью их соединения со старым городом. Только после этого будут реализовываться планы строительства новых кварталов.

Также планируется вынос шоссе 65, на текущий момент проходящего через город, за его пределы.

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