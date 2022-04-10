Утвержден новый генеральный план развития Афулы
Окружная комиссия по проектированию и строительству Северного округа утвердила генеральный план развития Афулы, предусматривающий утроение населения города.
В рамках плана планируется строительство 63 тысяч единиц жилья и, соответственно, увеличение населения города с 60 тысяч человек до 200 тысяч человек.
Также планируется строительство 1,7 миллиона квадратных метров промышленных и офисных площадей, 135000 кв.м. торговых площадей и 47000 кв.м. отелей.
Следует отметить, что генеральный план развития не содержит определения временного графика реализации.
На первом этапе планируется развитие старой части города в рамках программы обновления городских кварталов, а также строительство в районах Афула-Илит и Гиват а-Море с целью их соединения со старым городом. Только после этого будут реализовываться планы строительства новых кварталов.
Также планируется вынос шоссе 65, на текущий момент проходящего через город, за его пределы.
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