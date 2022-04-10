В 2021 году иностранные компании в рамках взаимозакупок по госконтрактам потратили в Израиле $4,3 млрд

Управление по промышленному сотрудничеству в министерстве экономики опубликовало отчет по взаимозакупкам в рамках государственных контрактов за 2021 год.

Согласно отчету, иностранные корпорации, получившие крупные государственные контракты в Израиле, осуществили за год взаимозакупки на 4,3 миллиарда долларов, приобретя товары и услуги у более, чем 1100 израильских компаний.

За 2021 год 183 иностранные компании подписали обязательства по взаимозакупкам в рамках новых контрактов на общую сумму 930 миллионов долларов.

Крупнейшим контрактм стал заказ на строительство облачных ферм в рамках проекта Nimbus. Выигравшие соответствующий тендер компании Google и Amazon обязались потратить в Израиле около 200 миллионов долларов.

Однако в целом 60% обязательств по взаимозакупкам связаны с оборонными