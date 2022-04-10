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NEWSru.co.il :: Экономика10 апреля 2022 г., 16:22

Дефицит госбюджета в Израиле сократился до 1,4% от ВВП

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Дефицит госбюджета в Израиле сократился до 1,4% от ВВП

Согласно первичным данным министерства финансов, в марте 2022 года дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев сократился до 1,4%, что является самым низким показателем с 2008 года.

Столь резкое сокращение дефицита стало возможным благодаря существенному росту налоговых поступлений, составивших 119 миллиардов шекелей (20% реального роста по сравнению с 2021 годом) и обеспечивших в первом квартале профицит в 23,4 миллиарда шекелей.

В последний раз профицит в каждом из первых трех месяцев календарного года фиксировался в 2007 году.


Поступления от прямых налогов (подоходный налог, налог на прибыль и т.д.) выросли в первом квартале на 26,6% в реальном исчислении по сравнению с первым кварталом 2021 года. Поступления от налогов на недвижимость выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Поступления от косвенных налогов выросли в реальном исчислении на 12,2%, несмотря на снижение поступлений от налога на покупку автомобилей.

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