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NEWSru.co.il :: Экономика10 апреля 2022 г., 16:20

Украина запрещает импорт из России

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Украина запрещает импорт из России

Кабинет министров Украины поддержал введение полного эмбарго на импорт товаров из России. По данным министерства экономики Украины, российская казна не досчитается шести миллиардов долларов в год.

"Такой решительный шаг Украины может служить примером для наших западных партнеров и будет стимулировать их к усилению санкций против России. В том числе внедрение энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков", - цитирует "Интерфакс" министра экономики Юлию Свириденко.

Отметим, что 3,43 миллиарда долларов Украина платит России за нефть и нефтепродукты. Далее следуют продукция машиностроения (418 миллионов), пластмассы и полимеры (351 миллион долларов), черные металлы (301 миллион). 8,4% украинского импорта приходилось на Россию.


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