11 апреля начнется коммерческая эксплуатация канатной дороги в Хайфе

В понедельник, 11 апреля, с опозданием на полгода против графика, будет пущена в строй Хайфская канатная дорога, которая соединит центр "Лев а-Мифрац" с Хайфским университетом и с "Технионом". Еще три промежуточные остановки будут введены в строй позднее.

График работы канатной дороги:

Воскресенье-Среда: 06:00-00:00

Четверг: 06:00-02:00

Пятница: 06:00-17:30

Суббота: 20:30-00:00



Вопреки обещанию министра транспорта Мейрав Михаэли, в шаббат канатная дорога работать не будет. Эта инициатива была заблокирована мэром города Эйнат Калиш-Ротем, муниципальная коалиция которой зависит от религиозных партий.

Посадка будет осуществляться каждые 15 минут, пропускная способность канатной дороги – 2400 пассажиров в час в каждом направлении.

Оператор компании – Cable Express, входящий в базирующийся в Нацерете холдинг Афифи. Строила канатную дорогу австрийская компания Doppelmayr. Стоимость строительства составила 330 миллионов шекелей.