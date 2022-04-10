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NEWSru.co.il :: Экономика10 апреля 2022 г., 17:22

11 апреля начнется коммерческая эксплуатация канатной дороги в Хайфе

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11 апреля начнется коммерческая эксплуатация канатной дороги в Хайфе

В понедельник, 11 апреля, с опозданием на полгода против графика, будет пущена в строй Хайфская канатная дорога, которая соединит центр "Лев а-Мифрац" с Хайфским университетом и с "Технионом". Еще три промежуточные остановки будут введены в строй позднее.

График работы канатной дороги:
Воскресенье-Среда: 06:00-00:00
Четверг: 06:00-02:00
Пятница: 06:00-17:30
Суббота: 20:30-00:00

Вопреки обещанию министра транспорта Мейрав Михаэли, в шаббат канатная дорога работать не будет. Эта инициатива была заблокирована мэром города Эйнат Калиш-Ротем, муниципальная коалиция которой зависит от религиозных партий.


Посадка будет осуществляться каждые 15 минут, пропускная способность канатной дороги – 2400 пассажиров в час в каждом направлении.

Оператор компании – Cable Express, входящий в базирующийся в Нацерете холдинг Афифи. Строила канатную дорогу австрийская компания Doppelmayr. Стоимость строительства составила 330 миллионов шекелей.

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