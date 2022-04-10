Израильским авиакомпаниям придется отменить часть билетов в Шарм а-Шейх на Песах

Власти Израиля и Египта окончательно согласовали формат полетов на маршруте между аэропортом Бен-Гурион и курортом Шарм а-Шейх в южной части Синайского полуострова на побережье Красного моря.

Полеты начнутся уже со следующей недели, однако в итоге Египет разрешил только 9 рейсов в неделю, тогда как израильские компании рассчитывали на гораздо большее количество рейсов.

Поскольку продажи на полеты в дни праздника Песах начались заранее, количество проданных билетов превышает реальную вместимость 9 рейсов в неделю, сообщает служба новостей N12.