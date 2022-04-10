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NEWSru.co.il :: Экономика10 апреля 2022 г., 20:26

Правительство утвердило бюджет на строительство 40 километров забора безопасности

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Израильским авиакомпаниям придется отменить часть билетов в Шарм а-Шейх на Песах

Кабинет министров по вопросам национальной безопасности единогласно утвердил решение о выделении средств на закрытие брешей в заборе безопасности.

На строительство участков заграждения общей протяженностью 40 километров выделено 360 миллионов шекелей.

Строительство забора безопасности началось в 2002 году с целью предотвратить проникновение террористов из Палестинской автономии в Израиль. В общей сложности в строительство 720 километров забора было вложено более 8 миллиардов шекелей.

Однако по политическим, юридическим и экономическим причинам некоторые части забора так и не были построены, и многие годы силы безопасности закрывали глаза на поток рабочих из Палестинской автономии, использовавших эти участки для нелегального попадания в Израиль.


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