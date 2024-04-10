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Экономика

Банк Израиля снижает комиссии для арендаторов и ипотекодателей

время публикации: 10 апреля 2024 г., 21:21 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 21:21
Банк Израиля снижает комиссии для арендаторов и ипотекодателей
Flash90. Фото: Н.Шохат

Банк Израиля опубликовал для ознакомления общественности черновик циркуляра, вносящего существенные изменения в некоторые виды банковских комиссионных.

В частности, размер комиссии за банковскую гарантию после вступления циркуляра в силу банки должны будут устанавливать в фиксированной сумме вне зависимости от суммы гарантии, а не в процентах от этой суммы.

На данный момент размер комиссии колеблется в пределах 2-2,5% от суммы гарантии, но не менее 250-350 шекелей.

Кроме того, тариф комиссии за банковскую гарантию для арендаторов недвижимости должен, согласно черновику циркуляра, быть заметно ниже тарифа комиссии за обычную банковскую гарантию.

Еще одним важным изменением должно стать ограничение возможности банков взимать комиссию за досрочное погашение ипотеки. Согласно черновику циркуляра, комиссия будет взиматься один раз за всю ипотеку, вне зависимости от ее структуры и количества ссуд на разных условиях в рамках этой ипотеки.

Изменения вступят в силу через три месяца после окончательного утверждения циркуляра.

Отметим, что в эти дни должно вступить в силу изменение схемы начисления комиссии за управление портфелем ценных бумаг для клиентов с портфелем до 400 тысяч шекелей. По новым правилам, размер комиссии также будет номинирован в шекелях, а не в процентах от размера портфеля.

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