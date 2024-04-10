Бизнесмен Давид Эзра, пытавшийся вывезти без декларации €450000, отдаст половину суммы государству

Налоговое управление наложило на бизнесмена Давида Эзру, председателя совета директоров и совладельца холдинга "Нетто", штраф в размере 850 тысяч шекелей (около 212,5 тысяч евро).

Штраф был наложен за попытку вывезти из Израиля без декларации 450 тысяч евро наличных денег. Таким образом Эзра пытался получить скидку от подрядчика, строившего для него виллу на Корфу.

Следует отметить, что Эзра достаточно легко отделался. Закон допускает в таких случаях штраф в размере, пятикратно превышающем сумму, которую нарушитель пытался вывезти.