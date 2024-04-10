x
10 апреля 2024
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2024
|
10 апреля 2024
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Продавцам квартиры, скрывшим от покупателей информацию о парковке, придется заплатить 65000 шекелей

время публикации: 10 апреля 2024 г., 11:03 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 11:03
Продавцам квартиры, скрывшим от покупателей информацию о парковке, придется заплатить 65000 шекелей
Yonatan Sindel/Flash90

Иерусалимский окружной суд обязал продавцов квартиры в Иерусалиме выплатить покупателям 65000 шекелей компенсации за сокрытие важной информации о закрепленной за домом парковке.

Судья Моше Барам частично удовлетворил апелляцию продавцов на решение мирового суда, вынесенное год назад, и сократил размер компенсации вдвое.

Причина компенсации – сокрытие продавцами информации о том, что один из жильцов дома самовольно захватил и огородил часть общей парковки дома, и что против этого жильца уже несколько лет ведется судебное разбирательство.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 июня 2012

Правительство изучает возможность строительства искусственных островов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 ноября 2006

Мофаз хочет построить в море новый международный аэропорт