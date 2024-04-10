Продавцам квартиры, скрывшим от покупателей информацию о парковке, придется заплатить 65000 шекелей

Иерусалимский окружной суд обязал продавцов квартиры в Иерусалиме выплатить покупателям 65000 шекелей компенсации за сокрытие важной информации о закрепленной за домом парковке.

Судья Моше Барам частично удовлетворил апелляцию продавцов на решение мирового суда, вынесенное год назад, и сократил размер компенсации вдвое.

Причина компенсации – сокрытие продавцами информации о том, что один из жильцов дома самовольно захватил и огородил часть общей парковки дома, и что против этого жильца уже несколько лет ведется судебное разбирательство.