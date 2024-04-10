Минобороны и "Гистадрут" договорились об улучшении условий труда гражданских служащих ЦАХАЛа

Министр обороны Йоав Галант, председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид, ответственный за зарплаты госслужащих в министерстве финансов Эфи Малкин, генеральный директор министерства обороны Эяль Замир, глава департамента планирования министерства обороны Итамар Граф, начальник управления кадров ЦАХАЛа генерал-майор Янив Асур и председатель организации работников ЦАХАЛа Меир Бен Харош подписали новый коллективный трудовой договор, регулирующий условия труда гражданских работников Армии обороны Израиля.

Около 8000 гражданских служащих ЦАХАЛа заняты в оперативных, технологических и производственных системах по более чем 300 различным специальностям.

Подписанное соглашение направлено на улучшение социальных условий и заработной платы, расширение занятости, создание инновационной модели занятости в инженерных специальностях и стимулирование трудоустройства новых работников наряду с повышением организационной гибкости.

"Я встречаюсь с вами на базах по всей стране. Я вижу, что вы отдаете все свои силы ради безопасности страны. Вы делаете это всегда профессионально и эффективно, а тем более в последние полгода после начала войны. Это соглашение является выражением нашей большой признательности и заботы о вас. Мы продолжим поддерживать вас, и вместе мы будем надеяться на лучшие дни", - заявил на церемонии подписания Арнон Бар-Давид.