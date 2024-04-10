Lufthansa отменяет полеты в Тегеран "в связи с обстановкой в регионе"

Германская авиакомпания Lufthansa объявила об отмене всех рейсов в Тегеран и из Тегерана, назначенных на четверг, 11 апреля, "в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке".

Издание Frankfurter Allgemeine цитирует пресс-секретаря авиакомпании, согласно которой "безопасность пассажиров и членов экипажей является главным приоритетом компании".

В четверг будет проведена новая оценка ситуации.