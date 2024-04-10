Bloomberg: США полагают, что в ближайшие дни Иран или его сателлиты нанесут удар по Израилю

США и их союзники считают практически предрешенным вопрос о воздушном ударе по Израилю, который нанесут Иран или его сателлиты. Об этом сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что атаки, в ходе которой могут быть задействованы как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты, можно ожидать в ближайшие дни.

Предполагается, что удар будет нанесен по правительственным зданиям и военным базам, но не по гражданской инфраструктуре. Не исключаются теракты против дипломатических представительств. По словам источников, знакомых с оценками американской и израильской разведок, вопрос в том, когда Израиль подвергнется атаке, а не будет ли такая атака в принципе.

Важным свидетельством роста напряженности стал рост цен на нефть. Цена на нефть марки Brent выросла на 1%, превысив отметку 90 долларов за баррель. А с начала 2024 года нефть подорожала на 16%.

Режим аятолл считает необходимым отомстить за удар по иранскому "консульству" в Дамаске, в ходе которого погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции, в том числе командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане. Несмотря на то, что Израиль не брал ответственности за атаку, Иран возложил ответственность на него.

Согласно Bloomberg, Израиль сообщил союзникам, что ожидает удара, и операция ЦАХАЛа в Рафиахе начнется после того, как этот удар будет нанесен. К атаке готовятся и иностранные посольства. Эти приготовления касаются как возможной эвакуации граждан, так и поставок Израилю генераторов и спутниковых телефонов.

Американская администрация пытается убедить Израиль пойти на перемирие с ХАМАСом. Одновременно президент Джо Байден заявил: США сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Израиля в случае иранской атаки.