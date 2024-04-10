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Экономика

Минфин приказал удержать часть зарплат учителей, участвующих в забастовочных санкциях

время публикации: 10 апреля 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 09:58
Минфин приказал удержать часть зарплат учителей, участвующих в забастовочных санкциях
Photo by Flash90

Министерство финансов отдало муниципалитетам распоряжение удержать часть майской зарплаты учителей средних и старших классов, участвующих в забастовочных санкциях.

Согласно распоряжению минпроса, муниципалитеты и сети школ должны будут удержать до 15% зарплаты и все суммы, выплаченные учителям в качестве аванса повышения заработной платы после достижения предварительной договоренности между объединением учителей и министерством финансов в августе 2023 года.

Речь идет о 2400 шекелей бонусов, 5% зарплаты за каждый класс, которому учитель не выставил оценки за внутренний экзамен на аттестат зрелости, и 1-3% за невыставленные оценки по другим экзаменам. Штраф за отказ от участия во внеклассной деятельности (экскурсии и т.д.) составит 2,5% от зарплаты, за неучастие в родительских собраниях – также 2,5%.

Напомним, что на данный момент руководство организации учителей старших классов и министерство финансов не могут договориться, что именно было согласовано в конце августа, и утверждают, что другая сторона пытается отказаться от достигнутых договоренностей.

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