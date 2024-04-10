Швейцария ввела санкции против 6 финансистов ХАМАСа и "Исламского джихада"

Правительство Швейцарии объявило о введении финансовых санкций и запрета на въезд против шести лиц, связанных с финансированием террористических организаций ХАМАС и "Исламский Джихад".

Как сообщает агентство Bloomberg, речь идет о расширении санкций, ранее введенных Европейским союзом, на территорию и банковскую систему Швейцарии.

Все шестеро являются гражданами арабских и африканских стран.