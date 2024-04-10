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Швейцария ввела санкции против 6 финансистов ХАМАСа и "Исламского джихада"

время публикации: 10 апреля 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 21:48
Швейцария ввела санкции против 6 финансистов ХАМАСа и "Исламского джихада"
AP Photo/Gregory Bull

Правительство Швейцарии объявило о введении финансовых санкций и запрета на въезд против шести лиц, связанных с финансированием террористических организаций ХАМАС и "Исламский Джихад".

Как сообщает агентство Bloomberg, речь идет о расширении санкций, ранее введенных Европейским союзом, на территорию и банковскую систему Швейцарии.

Все шестеро являются гражданами арабских и африканских стран.

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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 января 2024

Евросоюз вводит санкции против шести человек, финансировавших ХАМАС