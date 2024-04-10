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Экономика

Трамп продержался в списке самых богатых людей планеты всего две недели

время публикации: 10 апреля 2024 г., 08:28 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 08:28
Трамп продержался в списке самых богатых людей планеты всего две недели
AP Photo/Mike Stewart

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп больше не входит в число 500 самых богатых людей планеты после того, как акции его социальной сети Truth потеряли более 50% своей стоимости.

Трамп вошел в TOП-500 две недели назад, когда соцсеть была выведена на биржу. Его доля акций после первого дня торгов стоила 5,5 миллиардов долларов. В результате его личный капитал за сутки достиг 8,5 миллиардов долларов, что позволило ему занять 420-е место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.

Теперь, две недели спустя, акции, стоившие на пике 79,38 доллара за акцию, подешевели до 35,5 долларов, потеряв 55% стоимости, а доля Трампа подешевела до 2,8 миллиарда шекелей.

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