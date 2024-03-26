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Дональд Трамп вывел соцсеть Truth на биржу и вошел в ТОП-500 богачей планеты

время публикации: 26 марта 2024 г., 22:10 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 22:10
Дональд Трамп вывел соцсеть Truth на биржу и вошел в ТОП-500 богачей планеты
AP Photo/Mike Stewart

Экс-президент США Дональд Трамп, ведущий новую борьбу за пост президента и одновременно находящийся в центре нескольких судебных процессов, вывел на биржу принадлежащую ему социальную сеть Truth.

Выход на биржу был осуществлен не путем первичной эмиссии, а путем слияния компании, управляющей соцсетью, со SPAC-компанией – юридической оболочкой, предназначенной для таких слияний.

По условиям сделки Трампу принадлежат около 60% акций Digital World Acquisition Corp, стоимость которых после первого дня торгов составила 5,5 миллиардов долларов.

В результате его личный капитал за сутки достиг 8,5 миллиардов долларов, что позволило ему занять 420-е место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.

Следует отметить, что, по условиям сделки, Трамп не может продать свои акции в первые полгода, однако может использовать их в качестве обеспечения для получения кредитов.

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