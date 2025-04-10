"Трампономика" и невыполнимое обещание Нетаниягу. Экономический обзор

Почему невыполнимо обещание, которое Нетаниягу дал Трампу. Кто уже вписал налоги от сделки Google-Wiz в свои прогнозы.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Неделя "трампономики"

Главным словом минувшей недели в экономической новостной повестке были пошлины. 2 апреля вступили в силу пошлины на поставку в США автомобилей, 4 апреля – 10% пошлины на любой экспорт в США, а 9 апреля – дополнительные пошлины для десятков стран, чей внешнеторговый профицит в отношениях с США вызывал недовольство Белого дома.

Впрочем последние были заморожены менее чем через сутки для всех, кроме Китая, который ввел ответные пошлины на импорт американской продукции и получил в ответ еще более высокие пошлины (125%). Европейский союз также утвердил введение целевых пошлин, которые должны ударить по республиканским штатам, однако с отложенным вступлением и предложением взаимного обнуления всех пошлин.

Разумеется, нас интересуют в первую очередь пошлины, введенные на израильскую продукцию. Тот факт, что Израиль не только не освободили от пошлин, но и сделали их более высокими, чем, например, для Турции или Саудовской Аравии, стало для правительства Биньямина Нетаниягу неприятным сюрпризом. Решение отменить тот минимум пошлин, который оставался на импорт американской продукции (2% от общего американского импорта), было проигнорировано Белым домом. Оказалось, что новая американская администрация решительно настроена сократить внешнеторговый дефицит, невзирая на союзнические отношения (что, собственно, можно было предполагать, исходя из поведения Белого дома в отношении Канады, например).

Еще до экстренного визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США, в немалой степени связанного с попыткой добиться отмены (крайне маловероятно) или хотя бы снижения пошлин до 10%, в Иерусалиме пытались убедить Белый дом не учитывать экспорт алмазов, на который приходится более 2,5 млрд из 7,4 млрд долларов внешнеторгового дисбаланса. Судя по всему, пока что эта попытка успехом не увенчалась.

В ходе встречи в Белом доме Нетаниягу объявил, что Израиль обнулит дисбаланс в торговле с США, однако далеко не очевидно, во-первых, что это вообще возможно, а во-вторых, стоит приложенных усилий.

Возможности увеличить импорт американских товаров в Израиль без ущерба для израильской экономики крайне малы. Отмена сельскохозяйственных пошлин (еще не утвержденная Кнессетом) сама по себе шаг в правильном направлении, но, во-первых, должна делаться в рамках сельскохозяйственной реформы, включающей прямую поддержку фермеров, а, во-вторых, ее влияние на внешнеторговый дефицит между Израилем и США крайне мало. Реформа "Что хорошо для США, хорошо для Израиля" – тоже шаг в правильном направлении, однако требует гораздо более длительного законодательного процесса, к том же значительная часть американских товаров соответствует европейским стандартам, а значит подпадает под уже утвержденную реформу "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля".

Дальше следуют искусственные меры, самыми простыми из которых являются госзакупки. В частности, озвучиваются идеи отдачи предпочтения электромобилям Tesla на тендерах по обновлению государственного автопарка (пересадить полицию с китайских BYD – возможно не самая плохая идея), увеличение закупки американских вооружений (то есть разворот на 180 градусов от политики снижения зависимости от оборонных поставок из США и удар по израильской оборонной промышленности) и т.д. Имела место также попытка убедить авиакомпанию "Эль-Аль" ускорить реализацию сделки по закупке новых самолетов Boeing, на что в компании резонно ответили, что самолеты это не тот товар, который можно заказать с поставкой на месте, и график реализации сделки давно согласован и утвержден.

Но даже если закрыть глаза на ущерб от реализации этих идей, у них есть один очевидный недостаток. Торговый дисбаланс между Израилем и США – системный. Можно купить еще самолетов на 7 миллиардов долларов и перекрыть дефицит на один год, но нет ни возможности, ни смысла покупать эти самолеты каждый год.

В основе дисбаланса лежат фундаментальные различия двух экономик. Израиль – относительно небольшая и достаточно специализированная экономика, производящая то, что востребовано в США, в первую очередь – высокотехнологичную продукцию, в которой у нас меньше конкурентов, а у американских потребителей – меньше опций для выбора. США – гигантская экономика, расположенная далеко от Израиля, и во многом не имеющая преимуществ для израильского потребителя. Можно, конечно, заставить израильтян покупать американскую продукцию, но это будет идти за счет роста цен, потери рабочих мест и т.д. И здесь надо очень тщательно взвешивать, не будет ли такое "лекарство" вреднее "болезни", и не стоит ли поискать другое "лекарство" в виде поддержки пострадавших от пошлин производителей и оказания им помощи в переориентации на другие рынки сбыта.

Еще до влияния на собственно международную торговлю (хотя первые шаги в виде увольнений в Канаде и Мексике и остановке поставки автомобилей мы уже видели), действия Трампа принесли хаос на глобальные торговые площадки. Белый дом "кошмарил" мировые биржи, то отправляя их в нокдаун сообщениями об очередных пошлинах, то маня решениями о приостановке уже введенных пошлин.

Хотя большинству читателей подробности происходящего на бирже малоинтересны, на самом деле мы все являемся игроками через пенсионные фонды, сберегательные кассы, фонды повышения квалификации, даже если у нас нет ни одной самостоятельно купленной акции или доли в фонде. В последние два-три года многие из тех израильтян, которые следят за происходящим с их пенсией, перевели значительную часть своих накоплений в фонды, привязанные к индексу американскому биржевому индексу S&P 500, демонстрировавшему феноменальный рост. Те, кто сделал это несколько лет назад, все еще находятся в значительном плюсе, те, кто присоединился к модной тенденции в последние месяцы – сейчас находится в проигрыше. В любом случае, важно подчеркнуть, что речь идет о долгосрочных вложениях и, если вы не профессиональный брокер, не предпринимать резких шагов в условиях паники, а проконсультироваться со специалистом.

Среди других эффектов "трампономики" – снижение курса доллара по отношению к мировым валютам и падение мировых цен на нефть. Причем в Израиле доллар сейчас дорожает по отношению к шекелю из-за высокой вовлеченности израильских институциональных инвесторов в происходящее на Уолл-Стрит (обвал котировок привел к необходимости покупать доллары для закрытия позиций), а вовсе не из-за войны или политического кризиса. Впрочем, многие эксперты говорят, что на волне паники активизировались и спекулятивные элементы, пытающиеся заработать на игре против шекеля.

Банк Израиля играет на опережение

Банк Израиля снова оставил учетную ставку без изменений и продолжает прогнозировать два снижения ставки во второй половине года. В этот раз коммюнике центробанка об учетной ставке, содержало два интересных момента, на которые стоит обратить внимание.

Аналитики отмечают, что влияние введенных Трампом пошлин не окажет значительного влияния на показатели израильского экспорта – снижение экспорта товаров в США будет нивелировано постепенным возвращением иностранных туристов и ростом спроса на израильскую оборонную продукцию.

Кроме того, Банк Израиля обновил прогноз на 2025-2026 годы, и в нем, среди прочего, снизил соотношение государственного долга к ВВП на 2026 год, хотя до сих пор все прогнозы говорили, что начало снижения госдолга возможно не ранее 2028 года. Сноска к прогнозу разъясняет этот неожиданный оптимизм, указывая, что прогноз учитывает одноразовые налоговые поступления от сделки Google-Wiz.

Многие экономисты обоснованно опасаются, что правительство пустит этот "дар небес" на сиюминутные популистские шаги. Видимо, включая эти доходы в свои прогнозы как идущие на погашение госдолга, в Банке Израиля пытаются ограничить возможность правительства для таких маневров.