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Экономика

Стоимость суточной парковки у озера Кинерет выросла почти вдвое

Кинерет
время публикации: 10 апреля 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 08:55
Стоимость суточной парковки у озера Кинерет выросла почти вдвое
Photo by Michael Giladi/Flash90

Объединение населенных пунктов озера Кинерет опубликовало новый прейскурант парковки на пляжах озера, в рамках которого снизила цены на краткосрочную стоянку, практически удвоив их для желающих провести на пляже полные сутки.

До сих пор стоимость первых трех часов парковки составляла 6,5 шекелей в час, а каждого последующего часа – 2,3 шекеля для легкового автомобиля и для прицепа, и 19,5 шекелей в час за первые три часа и 6,9 шекелей за каждый последующий час для грузовиков и автобусов.

Новый прейскурант отменяет разделение между краткосрочной и долгосрочной парковкой. Стоимость часа парковки легкового автомобиля или прицепа составляет теперь 5 шекелей, а грузовика или автобуса – 15 шекелей.

Таким образом, стоимость суточной парковки выросла с 67,8 шекелей до 120 шекелей для легкового транспорта и с 203,4 до 360 шекелей для грузового транспорта.

Экономика
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