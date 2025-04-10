Стоимость суточной парковки у озера Кинерет выросла почти вдвое

Объединение населенных пунктов озера Кинерет опубликовало новый прейскурант парковки на пляжах озера, в рамках которого снизила цены на краткосрочную стоянку, практически удвоив их для желающих провести на пляже полные сутки.

До сих пор стоимость первых трех часов парковки составляла 6,5 шекелей в час, а каждого последующего часа – 2,3 шекеля для легкового автомобиля и для прицепа, и 19,5 шекелей в час за первые три часа и 6,9 шекелей за каждый последующий час для грузовиков и автобусов.

Новый прейскурант отменяет разделение между краткосрочной и долгосрочной парковкой. Стоимость часа парковки легкового автомобиля или прицепа составляет теперь 5 шекелей, а грузовика или автобуса – 15 шекелей.

Таким образом, стоимость суточной парковки выросла с 67,8 шекелей до 120 шекелей для легкового транспорта и с 203,4 до 360 шекелей для грузового транспорта.