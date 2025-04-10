Meta ужесточает ограничения для подростков в своих соцсетях

Компания Meta объявила об ужесточении ограничений для подростков в социальной сети Facebook и в платформе мгновенных сообщений Messenger.

Фактические речь идет о распространении на эти платформы ограничений, уже действующих в соцсети Instagram.

В частности, пользователям до 18 лет будет заблокирована возможность стриминга без предварительного получения согласия от родителя, а пользователи до 16 лет не смогут отменить настройку, скрывающую кадры, содержащие наготу.

Согласно Meta, у нее 54 миллиона пользователей с подростковыми учетными записями.