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Экономика

Meta ужесточает ограничения для подростков в своих соцсетях

Дети
Соцсети
время публикации: 10 апреля 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 08:40
Meta ужесточает ограничения для подростков в своих соцсетях
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Компания Meta объявила об ужесточении ограничений для подростков в социальной сети Facebook и в платформе мгновенных сообщений Messenger.

Фактические речь идет о распространении на эти платформы ограничений, уже действующих в соцсети Instagram.

В частности, пользователям до 18 лет будет заблокирована возможность стриминга без предварительного получения согласия от родителя, а пользователи до 16 лет не смогут отменить настройку, скрывающую кадры, содержащие наготу.

Согласно Meta, у нее 54 миллиона пользователей с подростковыми учетными записями.

Экономика
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