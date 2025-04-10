OpenAI обвинил Илона Маска в попытке захвата

Компания OpenAI подала в Окружной суд США Северного округа Калифорнии встречный иск против Илона Маска, обвиняя миллиардера-предпринимателя в длительной кампании преследования и прося федерального судью заблокировать любые дальнейшие "незаконные и несправедливые действия" с его стороны.

Иск представляет собой очередной шаг в ожесточенной юридической битве между OpenAI и Маском, который был соучредителем компании в 2015 году, но ушел до того, как она стала крупным игроком в области искусственного интеллекта.

Маск публично выступает против продолжающегося перехода OpenAI к модели, ориентированной на прибыль. Этот шаг имеет решающее значение для планов OpenAI завершить раунд финансирования в размере 40 миллиардов долларов к концу года.

OpenAI настаивает на том, чтобы суд не позволил Маску продолжать свою кампанию и привлек его к ответственности за "ущерб, который он уже причинил".