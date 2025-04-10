Израильская компания кибербезопасности пострадала от мести Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретной информации бывшего директора национального агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры Криса Кребса, а также любых связанных с ним структур, включая Пенсильванский университет и израильскую стартап-компанию Sentinel One.

Кребс впал в немилость Трампа после того, как отказался поддержать его претензии по поводу подделки результатов выборов в 2020 году.

К компании Sentinel One, созданной израильским предпринимателем Томером Вайнгартеном, Кребс присоединился в 2023 году, отвечая за продажи правительственным организациям, в первую очередь в США.