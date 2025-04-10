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Экономика

Израильская компания кибербезопасности пострадала от мести Трампа

Дональд Трамп
Хайтек
Кибербезопасность
время публикации: 10 апреля 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 13:02
Израильская компания кибербезопасности пострадала от мести Трампа
AP Photo/Daniel Estrin

Президент США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретной информации бывшего директора национального агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры Криса Кребса, а также любых связанных с ним структур, включая Пенсильванский университет и израильскую стартап-компанию Sentinel One.

Кребс впал в немилость Трампа после того, как отказался поддержать его претензии по поводу подделки результатов выборов в 2020 году.

К компании Sentinel One, созданной израильским предпринимателем Томером Вайнгартеном, Кребс присоединился в 2023 году, отвечая за продажи правительственным организациям, в первую очередь в США.

Экономика
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