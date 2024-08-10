На фоне ожидания атаки со стороны "Хизбаллы" и Ирана США выделяют Израилю $3,5 млрд на оружие

США собираются выделить Израилю 3,5 млрд долларов на закупку американского оружия и военной техники, передает CNN.

Государственный департамент США уведомил законодателей в вечером 8 августа, что администрация Джо Байдена намерена выделить Израилю миллиарды долларов на обеспечение обороноспособности страны. Деньги будут выделены в соответствии с законом о дополнительном финансировании Израиля на сумму 14,1 млрд долларов, который был принят Конгрессом в апреле 2024 года.

Речь идет о средствах, которые Израиль может использовать для закупки современных систем вооружения и другого оборудования у США через программу иностранного военного финансирования.

Источники сообщили CNN, что для выделения средств из этих пакетов обычно требуется время. Но финансирование было выделено на этой неделе, поскольку Израиль готовится к массированной атаке со стороны Ирана и/или "Хизбаллы".

Израиль не получит оружие американского производства на всю сумму 3,5 млрд долларов немедленно. Финансирование в принципе направлено на то, чтобы Израиль мог закупить системы, которые сейчас производятся и, скорее всего, не будут поставлены в течение еще нескольких лет. Однако дополнительное финансирование также предусматривает выделение миллиардов долларов на оружие и оборудование, которое Пентагон может извлечь из своих собственных запасов, чтобы отправить напрямую в Израиль в гораздо более сжатые сроки.