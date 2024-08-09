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Экономика

Несколько авиакомпаний продлили отмену полетов в Израиль

время публикации: 09 августа 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 19:14
Несколько авиакомпаний продлили отмену полетов в Израиль
Arie Leib Abrams/Flash90

Несколько авиакомпаний продлили отмену полетов в Израиль, отодвинув возможное возвращение в израильское небо примерно на неделю.

Итальянская авиакомпания ITA объявила о продлении отмены полетов в Израиль до 13 августа.

Air Europe (Испания) приостановила полеты в Израиль до 12 августа. Iberia Express (Испания) – до 12-го.

Самолеты Air Baltic (Латвия) не будут летать в Израиль до 18 августа.

Air India взяла долгую паузу, объявив о приостановке полетов в Израиль до 24 октября.

United Airlines (США) не вернется к полетам до специального уведомления.

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