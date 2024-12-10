Aegean возобновила полеты в Израиль

Греческая авиакомпания Aegean стала второй после AZAL, возобновившей полеты в Израиль после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Ливане.

Первый самолет вылетел из Израиля в Афины рано утром. Компания планирует выполнять 11 рейсов в неделю в Афины и 5 рейсов – в Ларнаку (Кипр).

До конца декабря должны возобновить обслуживание израильских маршрутов авиакомпании Wizz Air, Air Seychelles, Air Europa и Air Bulgaria.