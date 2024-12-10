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Экономика

Aegean возобновила полеты в Израиль

Авиация
Туризм
Aegean Airlines
время публикации: 10 декабря 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 10:22
Aegean возобновила полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Греческая авиакомпания Aegean стала второй после AZAL, возобновившей полеты в Израиль после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Ливане.

Первый самолет вылетел из Израиля в Афины рано утром. Компания планирует выполнять 11 рейсов в неделю в Афины и 5 рейсов – в Ларнаку (Кипр).

До конца декабря должны возобновить обслуживание израильских маршрутов авиакомпании Wizz Air, Air Seychelles, Air Europa и Air Bulgaria.

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