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Экономика

"Эльбит" поставит системы РЭБ для ВВС одной из стран NATO

NATO
Оборонка
время публикации: 10 декабря 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 09:47
"Эльбит" поставит системы РЭБ для ВВС одной из стран NATO
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" получил заказ от одной из стран NATO в Европе на поставку систем радиоэлектронной борьбы и противоракетных систем DIRCM.

Системы должны быть установлены на самолетах Embraer C-390 Millenium и вертолетах Airbus H225M.

Стоимость сделки – 175 миллионов долларов, срок выполнения заказа – пять лет.

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