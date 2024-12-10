"Эльбит" поставит системы РЭБ для ВВС одной из стран NATO

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" получил заказ от одной из стран NATO в Европе на поставку систем радиоэлектронной борьбы и противоракетных систем DIRCM.

Системы должны быть установлены на самолетах Embraer C-390 Millenium и вертолетах Airbus H225M.

Стоимость сделки – 175 миллионов долларов, срок выполнения заказа – пять лет.