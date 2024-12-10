"Эльбит" поставит системы РЭБ для ВВС одной из стран NATO
время публикации: 10 декабря 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 09:47
Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" получил заказ от одной из стран NATO в Европе на поставку систем радиоэлектронной борьбы и противоракетных систем DIRCM.
Системы должны быть установлены на самолетах Embraer C-390 Millenium и вертолетах Airbus H225M.
Стоимость сделки – 175 миллионов долларов, срок выполнения заказа – пять лет.
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