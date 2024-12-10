Сняты ограничения на транспортировку нефти через Эйлат: три министра экологии голосовали против

Правительство Израиля проголосовало за решение об отмене политики "нулевая добавка риска", проводимой министерством экологии в отношении транспортировки нефти через Эйлатский залив.

Против решения проголосовали только действующая министр экологии Идит Сильман и двое бывших министров экологии Гила Гамлиэль и Зеэв Элькин.

Данное решение разблокирует реализацию сделки по транспортировке нефти из Персидского залива в Европу через нефтепровод Эйлат-Ашкелон, подписанной еще в 2021 году между оператором нефтепровода государственной компанией КЦАА и госкомпанией из ОАЭ.

В рамках сделки количество танкеров, заходящих в порт Эйлата, должно увеличится с 5 в год до 90 в год в течение ближайших 15 лет, что существенно увеличивает вероятность утечки нефти в Эйлатском заливе. В министерстве экологии настаивают на том, что перед реализацией сделки должны быть приняты дополнительные меры на случай экологической катастрофы, и в первую очередь – для защиты эйлатского кораллового рифа. Меры включают в себя закупку оборудования для мониторинга ситуации в Эйлатском заливе, проведение анализа факторов риска, обеспечение возможности быстрого реагирования и т.д.