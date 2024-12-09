Долги домохозяйств по выплатам ипотеки выросли до рекордного уровня

Согласно данным Банка Израиля, в октябре 2024 года стоимость ипотек, задержка выплат по которым превышает три месяца, выросла на 250 миллионов до рекордной суммы 3,37 миллиарда шекеля.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года, когда сумма ипотек с задержкой выплат больше чем на три месяца составила 3,28 миллиарда шекелей.

Учитывая средний размер ипотеки в 1 миллион шекелей, речь идет о добавлении 250 домохозяйств за один месяц к числу должников по ипотеке.

В 67% случаев речь идет о недвижимости стоимостью до 1,2 миллиона шекелей. Доля должников из числа владельцев недвижимости стоимостью от 1,2 до 2 миллионов шекелей выросла за год с 13% до 19%, а из числа владельцев недвижимости стоимостью 2-4 миллиона шекелей – с 6% до 9%.